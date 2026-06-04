Liverpool nombra a español Iraola como su nuevo DT

FOTO DE ARCHIVO: El entrenador del AFC Bournemouth, Andoni Iraola, celebra después del partido por la Premier League ante Bournemouth

Andoni ​Iraola, exentrenador del Bournemouth, asumirá como DT de Liverpool con un contrato de dos años, anunció ‌el jueves el club ‌de la Premier League.

El técnico de 43 años sustituye al neerlandés Arne Slot, quien llevó al Liverpool a conquistar el título de la Premier League en su primera temporada pero fue destituido tras no cumplir con las expectativas en su segunda campaña.

"No ​hace falta mucho ⁠para sentirse atraído por el Liverpool. El Liverpool ‌es el Liverpool", declaró Iraola en un ⁠comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Pero, obviamente, el ambiente, la ⁠afición, el club, los jugadores, la oportunidad de entrenar a futbolistas de primer nivel, la oportunidad de luchar por ⁠títulos, creo que no puede haber nada ​más atractivo que esto. Es difícil ‌encontrarlo. Así que estoy muy ‌emocionado por empezar".

Iraola, exinternacional español que jugó en ⁠el Athletic de Bilbao entre 2003 y 2015, se hizo cargo del Bournemouth en 2023 y supervisó un importante repunte en el rendimiento del equipo.

En ​la temporada ‌2024-25 Bournemouth sumó 56 puntos y terminó en novena posición, su mejor clasificación en la máxima categoría hasta ese momento.

El español, que anunció su salida del club de la costa ⁠sur en abril, superó ese resultado en la temporada que acaba de terminar, llevando al Bournemouth al sexto puesto y asegurando la clasificación a la Europa League.

En el Bournemouth, Iraola se ganó elogios por implementar un estilo de fútbol de presión alta, centrado en el ataque ‌rápido.

Ese enfoque le permitiría encajar bien en el Liverpool, que se hizo famoso por su fútbol de alto octanaje bajo la batuta de Jürgen Klopp, un estilo que el gran Mohamed Salah instó al club de Merseyside ‌a revivir antes de su marcha.

Iraola se enfrenta ahora a la difícil tarea de resucitar a un equipo que ‌terminó quinto ⁠en la Premier, al tiempo que debe lidiar con la ausencia de Salah, quien ​fue la principal fuente de goles del Liverpool durante la mayor parte de la última década.

Con información de Reuters