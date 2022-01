Asesinaron a Vita Aranda, influencer y esposa de un ex Colón en un concierto en Paraguay

La personal trainer murió tras recibir un disparo en la cabeza durante el festival de música Ja'umina luego de que se desate una balacera por un supuesto ajuste de cuentas que estaría vinculado al narcotráfico.

Fuerte conmoción por el trágico tiroteo durante el festival de música Ja'umina en el Anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino, a pocos kilómetros de Asunción, Paraguay, en el que dos personas murieron, entre ellas la esposa del futbolista Iván Torres y reconocida influencer, Vita Aranda, además de varios heridos, como la esposa del jugador Víctor Salazar, Daniela Barrientos (29), que recibió un impacto en la pierna.

Según las primeras versiones, la balacera fue por un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico ya que la otra víctima fatal fue un supuesto narcotraficante, Ederson Salinas Benítez.“Creímos que fueron fuegos artificiales en principio”, detalló una testigo al portal ABC, que luego vio una estampida de personas que intentaban huir de lugar. “Para entrar al concierto te pedían registro de vacunación. Mi amiga no llevó su carnet, pero igual entró. No nos revisaban el bolso. No revisaban nada”, agregó.

El Ja’umina Fest es un reconocido festival que en esta edición tuvo como artistas al grupo colombiano Binomio de Oro y a la banda de cumbia argentina Damas Gratis, entre otros. El suceso ocurrió durante la actuación en directo del grupo ‘Binomio de Oro’ y el concierto quedó suspendido de inmediato.

En tanto, el diario local detalló que la directora del Hospital Nacional de Itauguá, Yolanda González, fue quien confirmó el descenso de Vita Aranda quien llegó al nosocomio intubada, pero luego de una reanimación de más de 20 minutos y finalmente falleció. La mujer se encontraba en grave estado con herida con arma de fuego en la cabeza y pérdida de masa encefálica. Estaba con pronóstico reservado, pero finalmente no pudieron salvarla, según informó la profesional.

“Estaba cantando a todo pulmón los temas de Binomio de Oro cuando vi a una chica desmayarse porque presenció cómo mataban a una mujer. La gente empezó a correr, algunos manchados de sangre, tiraban cosas, abucheaban, los nervios se apoderaron de mí. Hoy valoro mucho más la vida. Se empezaron a crear teorías de lo que estaba pasando, incluso escuchamos que un grupo de 10 personas armadas estaban matando a todos, una incertidumbre horrible”, agregó la periodista Lisandra Aguilar, que se encontraba en el lugar.

Quién era Vita Aranda

Vita Aranda era personal trainer e influencer, de 29 años, y estaba casada con Iván Torres, el futbolista recordado en la Argentina por su paso por Colón entre 2016 y 2017, para luego pasar a Olimpia de Paraguay, el club en el que se mantenía hasta ahora. Si bien, recientemente la pareja que tenía tres hijos en común había anunciado su divorcio se los veía juntos. El año pasado habían sido noticia por la perdida de un embarazo.