Ministros de Finanzas, preocupados por el impacto en sus economías, piden un alto el fuego en Irán

FOTO DE ARCHIVO: Un mapa que muestra el Estrecho de Ormuz y barriles de petróleo impresos en 3D

Los ministros de Finanzas de casi una docena de países, encabezados por el Reino Unido, instaron ‌el miércoles a Estados ‌Unidos, Israel e Irán a que apliquen plenamente un alto el fuego y señalaron que el conflicto afectaría a la economía y los mercados mundiales, incluso si se resuelve pronto.

Un comunicado conjunto, firmado por ministros de Australia, Japón, Suecia, los Países Bajos, Finlandia, España, Noruega, Irlanda, Polonia y ​Nueva Zelanda, además de ⁠Gran Bretaña, se acordó un día después de que ‌el Fondo Monetario Internacional (FMI) recorte sus previsiones ⁠de crecimiento económico mundial a causa ⁠de la guerra.

La declaración instó a "todas las partes" a aplicar íntegramente el alto el fuego acordado a principios de este mes ⁠y señalaba que la guerra había causado una ​pérdida de vidas inaceptable.

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"La reanudación de las ‌hostilidades, la ampliación del conflicto ‌o la perturbación continuada en el estrecho de Ormuz ⁠supondrían más riesgos graves para la seguridad energética mundial, las cadenas de suministro y la estabilidad económica y financiera", señaló.

"Incluso con una resolución duradera del conflicto, los efectos sobre el ​crecimiento, ‌la inflación y los mercados persistirán", señaló el comunicado, emitido por el Gobierno británico durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington.

Conscientes del aumento de la deuda pública para ⁠ayudar a los hogares y las empresas durante la pandemia de COVID-19 y tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, los ministros se comprometieron a actuar con responsabilidad fiscal en cualquier nueva ayuda que se destine a quienes más la necesitan.

"Nos comprometemos a evitar, y hacemos un ‌llamamiento a todos los países para que eviten las medidas proteccionistas, incluidos los controles injustificados de las exportaciones, el acaparamiento y otras barreras comerciales en las cadenas de suministro de hidrocarburos y otras cadenas afectadas por la crisis", afirmaron.

La ministra de ‌Finanzas británica, Rachel Reeves, quien esta semana criticó la estrategia de Estados Unidos en la guerra de Irán calificándola de locura, mantuvo ‌sus llamamientos para ⁠poner fin al conflicto que Londres no había respaldado.

"Un alto el fuego sostenido y evitar respuestas ​impulsivas es clave para limitar los costos para los hogares", dijo el miércoles en otra declaración.

Con información de Reuters