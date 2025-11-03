Las bolsas europeas se mantienen estables con el foco en la temporada de resultados

Gráfico del índice bursátil alemán DAX en la Bolsa de Fráncfort, Alemania

ers) -Las bolsas europeas cotizaban estables el lunes tras una nueva oleada de resultados empresariales, entre ellos los de la empresa de gas natural licuado GTT y la neerlandesa PostNL, aunque las acciones del fabricante de bebidas Campari cayeron tras una investigación por evasión fiscal.

El índice paneuropeo STOXX 600 se mantenía en 572,29 puntos a las 0812 GMT, cerca del mínimo de más de una semana alcanzado la semana pasada.

Las acciones de GTT avanzaban un 4,3% después de que el especialista francés en sistemas de contención de GNL elevara sus previsiones de ingresos anuales y beneficios brutos de explotación. El índice más amplio de petróleo y gas lideraba las ganancias sectoriales con una subida del 1,1%.

El sector energético también se vio impulsado por la subida del 1,7% de BP , después de que la empresa británica anunciara sus planes de vender participaciones en los activos de transporte y almacenamiento de Permian y Eagle Ford de su negocio estadounidense de petróleo y gas en tierra firme a fondos gestionados por la firma de inversión Sixth Street por 1.500 millones de dólares.

Campari descendía un 4% después de que la policía fiscal italiana dijera que había confiscado acciones por valor de 1.290 millones de euros (1.500 millones de dólares) de un conglomerado en Luxemburgo que controla el grupo italiano de bebidas por presunta evasión fiscal.

Entre otros, PostNL caía casi un 4% después de que el grupo postal neerlandés informara de una pérdida operativa trimestral mayor de la esperada, basándose en la creciente presión sobre sus operaciones de correo nacional a medida que disminuyen los volúmenes y los ingresos se concentran cada vez más en unos pocos clientes importantes.

Con información de Reuters