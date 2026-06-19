La primera ministra italiana Giorgia Meloni aseguró que el presidente Donald Trump "inventó por completo" la historia de que ella le habría pedido una foto durante la cumbre del G7 en Bruselas, celebrada esta semana. Lo hizo a través de un video difundido en sus redes sociales, en el que la premier se mostró asombrada y dijo no entender por qué el presidente estadounidense "salió a decir lo que dijo", porque ni ella ni Italia "le mendigan a nadie".

Las relaciones diplomáticas entre Italia y Estados Unidos enfrentan un severo desgaste desde hace algunos meses, después de que al inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Roma se negara a habilitar sus bases militares para uso norteamericano, lo que fue tomado muy mal desde Washington. A esto se sumaron las críticas personales del presidente Trump hacia el Papa León XIV por la guerra en Irán. Meloni defendió con uñas y dientes al jefe de la Iglesia católica al catalogar como "inaceptables" los comentarios del magnate republicano hacia su figura. Desde entonces prácticamente no cruzaron palabra ni se vieron personalmente hasta esta semana en la reunión del G7.

"Las declaraciones de Donald Trump son completamente inventadas. Francamente, estoy asombrada. No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados: no es la primera vez, además", expresó Meloni en el video que compartió en sus redes sociales. Además, agregó que le resulta "decepcionante que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente y de Estados Unidos, a cuyos líderes trata en cambio con mucha mayor indulgencia".

"Pero hay algo que debe recordar: ni yo ni Italia suplicamos jamás", concluyó la primera ministra romana en el video.

Desde el círculo de Meloni acusaron a Trump de "destruir" una "relación histórica"

Horas después del video de Meloni, salió a hablar ante la prensa el subsecretario de la oficina de la premier, Giovanbattista Fazzolari, quien acusó al mandatario estadounidense de "destruir las relaciones históricas entre Estados Unidos y Europa" por su "ineptitud".

"Con sus exabruptos inapropiados, ha logrado algo nada fácil: hacer que Estados Unidos sea impopular en todo el continente europeo, dañando no solo a Europa sino sobre todo a Estados Unidos", señaló Fazzolari este mismo viernes. Y agregó: "No está claro si lo hace por intención o ineptitud, pero está destruyendo las históricas relaciones entre Estados Unidos y Europa".

Meloni fue, a principios del segundo mandato de Trump, una firme defensora suya y la única líder europea que asistió a su investidura en 2025. Pero todo indica que su vínculo avanza hacia un severo desgaste y ruptura tras los ataques de Trump al Papa, gesto por el cual el republicano acusó a Meloni como una persona "con falta de coraje".