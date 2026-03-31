Dónde queda Emiratos Árabes Unidos: mapa, historia y ubicación

Dubái es una de las principales ciudades de los Emiratos Árabes Unidos

A pesar de ser conocido por la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU) es mucho más que un destino con los rascacielos altos y los centros comerciales más lujosos del mundo, la federación de siete emiratos logró transformar el desierto en una de las potencias económicas más influyentes de la actualidad.

A dónde quedan los Emiratos Árabes: su ubicación en el mapa

Los Emiratos Árabes Unidos se encuentran en el extremo oriental de la Península Arábiga. El país está compuesto por los emiratos​ Abu Dabi, Ajman, Dubái, Fuyaira, Ras al Jaima, Sarja y Umm al-Qaywayn, cada uno de estos tiene su propio monarca. El conjunto, los Emiratos limitan al norte con el Golfo Pérsico, al este con el Golfo de Omán y Omán, y al sur y al oeste con Arabia Saudita.

Su ubicación es estratégica desde hace siglos, ya que funciona como un puente natural entre Europa, África y el resto de Asia. El territorio es mayormente desértico por el desierto de Rub al-Jali que ocupa gran parte del sur, pero el país también cuenta con una extensa costa y zonas de montañas imponentes, como los montes Al-Hajar en el este. Además, podés encontrar oasis naturales que son verdaderos refugios de vida y vegetación en medio de la aridez predominante.

De la pesca al petróleo: un poco de la historia de los Emiratos Árabes

La historia de los Emiratos es una de transformación contundente. Durante siglos, la zona estuvo habitada por diversas confederaciones tribales que se dedicaban principalmente a la pesca, el comercio marítimo y, muy especialmente, a la recolección de perlas, que eran famosas en todo el mundo.

Sin embargo, tras los ataques a barcos comerciales en el Golfo Pérsico, a partir del siglo XIX, la región entró bajo la influencia del Reino Unido a través de diversos tratados de protección, lo que llevó a que se conociera a la zona como los "Estados de la Tregua". La zona se convirtió en un protectorado británico donde los emires mantenían su autonomía interna, pero delegaban la defensa y las relaciones exteriores a la corona inglesa.

Además de su zona desértica, los Emiratos Árabes cuentan con áreas montañosas llenas de verde (Créditos: Getty Images)

Esta etapa de "tregua" duró más de un siglo, hasta que en 1971 los británicos se retiraron de la región, impulsando a los emiratos a unirse para formar la federación actual y evitar quedar vulnerables de forma independiente. El gran cambio llegó a mediados del siglo XX con el descubrimiento del petróleo que permitió una inversión masiva en infraestructura y modernización.

En 1971, tras la retirada británica, seis de los emiratos (Abu Dhabi, Dubái, Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain y Fujairah) decidieron unirse para formar una federación, a la que se sumó Ras al-Khaimah un año después. Desde entonces, bajo el liderazgo inicial de figuras como el Jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, el país no paró de crecer.