Encarcelan a otro ex presidente de Perú: quedó detenido con otros dos ex mandatarios

Martín Vizcarra, el día de su asunción como presidente del Perú, en 2018.

Siguen las detenciones por corrupción en Perú y Martín Vizcarra, presidente constitucional del país andino entre 2018 y 2020 ya es el cuarto ex mandatario en recibir prisión preventiva. La resolución de Jorge Chávez Tamariz, juez federal de Perú, fue tomada al considerar que existe una posible fuga del ex mandatario, dado que Vizcarra "carece de arraigo laboral y familiar, lo que incrementa la probabilidad de que el acusado, señalado del presunto delito de cohecho pasivo propio, eluda la justicia", según explicaron desde la Fiscalía. Estará detenido en el penal de Barbarilla, el mismo lugar donde están presos los ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

Vizarra está acusado de haber recibido coimas durante su gestión como gobernador de la región de Moquegua, al sur del país inca. Según la tesis de la Fiscalía peruana, Vizcarra habría recibido 2.3 millones de soles (unos 611.000 dólares) de coimas de parte de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa, encargadas de los proyectos de Lomas de Ilo, un terreno costero en el que se pretendía levantar un complejo agrícola para la producción agropecuaria regional, y el del Hospital Regional de Moquegua. Ambas empresas estarían asociadas con la brasilera Odebrecht y sumergidas en escándalo del Lava Jato de Brasil, en 2016.

"Este pedido de prisión preventiva no busca justicia, busca silenciarme. Es persecución política. He dado la cara siempre. No me van a callar. Defenderé mi libertad y el derecho de todos a elegir y ser elegidos", escribió Vizcarra en un posteo en su cuenta de X (ex Twitter), una vez difundida la noticia de su detención.

Las coimas por Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua: cuánto dinero habría recibido Vizcarra por los contratos de licitación

De acuerdo con la pesquisa que llevó adelante la Fiscalía, parte del dinero se habría entregado como comisión del 2% de lo que fue el contrato de licitación del proyecto de Lomas de Ilo en 2013, con pagos escalonados que alcanzaron a ser más de 1 millón de soles (unos 281.000 dólares), aparte de la cobertura de un vuelo privado valorado en 35.000 soles (que serían alrededor de 9.900 dólares).

Martín Vizcarra este jueves, al momento de ser detenido. Fuentes judiciales aseguraron verlo preocupado y cabizbajo.

En el caso del Hospital de Moquegua, la coima habría sido por un pago de 1.8 millones de soles (equivalente a unos 510.000 dólares), cuya última entrega se produjo en 2016, cuando Vizcarra ejercía como ministro de Transportes y Comunicaciones y como vicepresidente del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien por ahora se encuentra investigado por lavado de activos y de tener vínculos con el escándalo Odebrecht.

Vizcarra, quien gobernó Perú entre 2018 y 2020, fue detenido de inmediato tras la lectura de la resolución judicial. Ahora quedará a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) disponga donde deberá cumplir con la medida cautelar. Ya es el cuarto ex presidente del Perú en ser detenido por acusaciones relacionadas con corrupción. A él se suman Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2016-2021) y Pedro Castillo (2021-2022), mientras que Kuczynski está a la espera de la investigación en su contra.