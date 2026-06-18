Los líderes de la UE se esforzarán por alcanzar la unidad en torno al desequilibrio comercial con China

FOTO DE ARCHIVO: Un buque de carga con contenedores atraca en una terminal del puerto de Yantian, en Shenzhen (provincia de Guangdong, China)

Los líderes ​de la Unión Europea debatirán este jueves nuevas medidas más estrictas que podrían ser necesarias para frenar el creciente déficit comercial del bloque con China y su fuerte dependencia de la segunda economía más grande del ‌mundo en lo que respecta a las tierras ‌raras y otros suministros críticos.

Los diplomáticos de la UE afirman que existe una convergencia gradual de opiniones entre los 27 Estados miembros de la UE en cuanto a que existe un problema con el déficit comercial de bienes con China, que actualmente asciende a unos 1.000 millones de euros al día. La situación es aún más crítica, ya que los aranceles transatlánticos reducen el acceso al mercado estadounidense.

"Ahora vivimos en un mundo de lobos. Ya no vivimos en un mundo de ponis rosas y arcoíris", dijo un diplomático de la UE.

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El superávit comercial de China con la UE en el ​sector de los bienes alcanzó los ⁠360.600 millones de euros en 2025, lo que supone un aumento del 15% respecto a 2024, y se ha ‌incrementado un 10% en los primeros cuatro meses de este año, ya que las empresas ⁠chinas han vendido más a la UE y han importado menos.

Pekín también ⁠ha aprovechado su dominio en el procesamiento de minerales críticos imponiendo restricciones a la exportación de tierras raras en abril de 2025, una respuesta a los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que también ha afectado a las ⁠empresas de la UE.

ACUERDO SOBRE EL PROBLEMA DE LA UE CON CHINA, DIVISIONES SOBRE LA RESPUESTA

Consciente de la ​necesidad de diversificar su comercio, la Unión Europea ha firmado múltiples acuerdos de colaboración ‌en materia de minerales y tratados de libre comercio ‌con Australia, India e Indonesia durante el último año.

Es probable que los líderes de la UE, reunidos en ⁠una cumbre en Bruselas, coincidan en que es necesario ir más allá, según afirman los diplomáticos. Se espera que pidan a la Comisión Europea, que supervisa la política comercial del bloque, que entable un diálogo con China al tiempo que refuerza las defensas comerciales de la UE.

Sin embargo, hay menos consenso sobre cómo debe hacerse esto. Países como Francia abogan por ​una línea más ‌dura, mientras que Alemania, el mayor exportador de la UE, y España, destino cada vez más frecuente de las inversiones chinas, se muestran más cautelosos.

"Existe una cierta convergencia de opiniones y un análisis compartido, pero surgen matices a la hora de decidir cómo responder a esto", señaló un segundo diplomático. "Tenemos que hacerlo bien, porque, de lo contrario, nuestra industria se verá atrapada en una relación de dependencia con la segunda ⁠economía más grande del mundo".

La división quedó al descubierto el mes pasado cuando Francia, Italia, Países Bajos y Lituania afirmaron en un documento conjunto que la UE debería estudiar una nueva medida para limitar la dependencia excesiva de un único país extranjero, posiblemente mediante aranceles o cuotas adicionales para proteger a los productores nacionales.

España figuraba inicialmente como signataria, pero posteriormente se distanció públicamente del documento.

Las medidas de defensa comercial de la UE ya se centran en China. De las 21 nuevas investigaciones "antidumping" y antisubvenciones, 18 se dirigen contra productores chinos. El bloque también ha impuesto aranceles adicionales a los vehículos eléctricos importados fabricados en China desde 2024, ‌lo que ha desencadenado represalias chinas contra los productos lácteos y el brandy de la UE.

El "dumping" es una práctica comercial consistente en vender un producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su costo de producción para obtener ventajas competitivas.

Los críticos afirman que la UE debe acelerar las investigaciones y priorizar los casos, en lugar de tramitarlos únicamente por orden de llegada. También sostienen que los casos tienen un alcance demasiado limitado y señalan que los productores chinos a ‌menudo logran sortear los aranceles.

La Comisión señaló que las importaciones de vehículos eléctricos chinos sí disminuyeron tras la aplicación de los aranceles, pero que los productores chinos simplemente enviaron más vehículos híbridos en su lugar. Las importaciones de vehículos eléctricos también se han recuperado ‌en el primer trimestre de ⁠este año.

El ejecutivo de la UE tiene previsto llevar a cabo una amplia revisión de las medidas de defensa comercial en el tercer trimestre y ha planteado posibles nuevas medidas para hacer frente ​al exceso de capacidad y a la dependencia excesiva de un único proveedor, en particular China. En el caso de los sectores sensibles, es posible que se exija a las empresas de la UE que busquen tres posibles fuentes de suministro.

(1 dólar = 0,8689 euros)

Con información de Reuters