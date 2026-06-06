León XIV llegó a España: pidió abandonar la polarización y el rey Felipe le agradeció por su firmeza contra los abusos eclesiásticos

El Papa León XIV comenzó este sábado su visita oficial a España con un llamado a "dejar atrás" la polarización política y social, además de promover la reconciliación y fortalecer el diálogo en tiempos "de creciente fragmentación". En su discurso en el Palacio Real de Madrid, el pontífice sostuvo que el país debe "abandonar las narrativas divisivas y polarizantes" y evitar los enfoques identitarios que convierten "a los adversarios en enemigos". Por su parte, el rey Felipe VI lo elogió al destacar la "claridad y firmeza” del nuevo Papa frente a los abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia católica, y consideró que esa actitud "es fundamental para la reparación de las víctimas y la recuperación de la confianza de los fieles".

La visita de León XIV se produce quince años después del último viaje de un pontífice a España, cuando Benedicto XVI participó de las Jornadas Mundiales de la Juventud en Madrid en 2011, dos años antes de renunciar. León XIV, desde que asumió tras la muerte del Papa Francisco, se propuso completar todos los viajes que su antecesor tenía pautados, por lo que comenzó el 2026 con visitas a Turquía y África, que fue seguida por su actual viaje a España. También existen especulaciones respecto a su visita al país ibérico, ya que se trata del primer viaje del pontífice a un país de la Unión Europea desde el inicio de su pontificado, en medio de las tensiones internas que enfrenta la UE por los conflictos en Medio Oriente y en Ucrania.

Durante el acto institucional celebrado en el Salón de las Columnas, Felipe VI realizó una de las referencias más directas de la monarquía española a los abusos dentro de la Iglesia. Tras destacar el trabajo de religiosos, sacerdotes, misioneros y voluntarios en tareas sociales, señaló que "no puede haber mayor contraste" con el daño provocado por los casos de abuso. El monarca sostuvo que esos hechos no representan a la comunidad eclesial, pero remarcó que la actual respuesta del Papa es clave para avanzar en los procesos de justicia y reparación. "La claridad y la firmeza del papa resultan esenciales para las víctimas, los fieles, la Iglesia y la sociedad en su conjunto", afirmó.

León XIV recogió parte de ese mensaje y centró su intervención en la necesidad de fortalecer la convivencia democrática. "La tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir", advirtió. También pidió abandonar las simplificaciones que reducen la complejidad de los problemas sociales y llamó a construir espacios de encuentro entre sectores enfrentados.

"Es necesario huir de esos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos. Los prejuicios se exacerban, el pensamiento crítico se debilita, los intereses prepotentes siembran pulsiones de muerte", afirmó el jefe de la Iglesia católica.

El diálogo interreligioso y la convivencia democrática

Otro de los ejes del discurso de León XIV fue la reivindicación del diálogo entre culturas y religiones. Como ejemplo, recordó la convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos en distintos momentos de la historia española y destacó el papel de la Escuela de Traductores de Alfonso X como símbolo de cooperación intelectual. "En esa institución las tres religiones colaboraron en la traducción del rico patrimonio árabe", afirmó el Papa, y en paralelo recordó como "ciudades como Córdoba y Toledo se convirtieron en lugares de mediación entre lenguas, religiones y saberes".

El impacto de la nueva encíclica de León XIV y el gesto del rey Felipe VI

El pontífice también abordó el impacto de la inteligencia artificial y alertó sobre los riesgos de una sociedad dominada por algoritmos y prejuicios amplificados por las plataformas digitales. En línea con su primera encíclica, el rey Felipe VI defendió la visión humanista de la tecnología y sostuvo que la persona debe permanecer "en el centro" de cualquier transformación tecnológica.

"La inteligencia artificial no puede ser monopolio de unos pocos, sino un instrumento en manos de todos que beneficie a todas las sociedades. Eso solo será posible si logramos mantener a la persona en el centro de cualquier discurso; jamás reemplazada, jamás subyugada o coaccionada por ningún algoritmo", expresó el Rey español, bajo la mirada y el gesto de aceptación de León XIV.

La visita de León XIV continuará durante seis días e incluirá actividades en Madrid, Barcelona y Canarias. Este sábado visitará un centro de Cáritas dedicado a personas en situación de vulnerabilidad y participará de una vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima. El lema elegido para la gira será "Alzad la mirada", el cual sintetiza el mensaje que el Papa quiso dejar desde su primera intervención en suelo español: menos confrontación, más diálogo y una apuesta renovada por la convivencia democrática.