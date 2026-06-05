El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos eclesiásticos durante su histórica visita a España

El Vaticano confirmó que el papa León XIV mantendrá un encuentro privado con víctimas de abusos cometidos por miembros del clero español durante la gira oficial que iniciará este sábado en el país europeo. La reunión, que finalizará el próximo 12 de junio, no estaba incluida originalmente en el itinerario oficial y fue organizada a contrarreloj por la Iglesia española, luego de que las asociaciones de damnificados reclamaran durante meses a la Archidiócesis de Madrid un espacio de diálogo con el Pontífice en su primera visita a España en los últimos quince años.

Por razones de confidencialidad y respeto a los deseos de los participantes, la Santa Sede mantendrá un estricto hermetismo sobre el lugar y la hora de la cita, aclarando que proporcionará información complementaria una vez concluido el encuentro "solo si fuera necesario".

Un viaje de cifras récord en la historia española

Más allá del fuerte impacto político de esta reunión, la agenda del viaje apostólico contempla una bitácora de siete días que unirá Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife a través de 30 actos oficiales, 12 discursos y una movilización humana pocas veces vista.

La organización calculó un costo operativo de 25 millones de euros, pero proyecta un retorno económico superior a los 150 millones de euros para el comercio y el turismo local. Asimismo, se conoció que habrá una importante cobertura mediática ya que son 5.000 los periodistas de todo el mundo que obtuvieron credenciales para cubrir la visita que, si se suman los trayectos en línea recta entre ciudades, comprenderá 2.500 kilómetros de recorrido.

Se espera un operativo de seguridad que promete ser el más importante en la historia democrática española. Solo en Madrid custodiarán los actos más de 14.000 agentes de seguridad, mientras que en Cataluña se desplegarán 5.600 Mossos d'Esquadra y 500 guardias urbanos.

Qué hará en cada ciudad

La hoja de ruta del Pontífice alternará misas multitudinarias en la capital española —como la Misa de Cibeles, donde se espera a un millón de personas— con visitas de fuerte contenido social en la periferia de las grandes ciudades. A continuación, los principales hitos de su agenda en cada ciudad que visitará:

Madrid

Visita al centro CEDIA de Cáritas, dedicado al acompañamiento de personas sin hogar, y reunión privada con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Barcelona

Encuentro con 70 reclusos en la prisión Brians 1 y una misa en la Sagrada Familia por el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, donde inaugurará la Torre de Jesucristo, el punto más alto del templo (172,5 metros).

Gran Canaria

Parada en el Puerto de Arguineguín para mantener un encuentro con 1.800 integrantes de familias migrantes y sus hijos.

Tenerife

Visita al Centro de Acogida 'Las Raíces'. En la misa de despedida en el Puerto de la Cruz, tres embarcaciones precarias recuperadas del mar flanquearán el altar para visibilizar el drama humanitario de la ruta migratoria africana.

Con información de EuropaPress.