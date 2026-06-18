Las bolsas europeas se mantienen a la espera ante las expectativas de subida de tasas de la Fed

El gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

Las ​bolsas europeas abrieron el jueves con un tono moderado, en un momento en que los inversionistas apostaban ‌por que la próxima ‌medida de la Reserva Federal sería una subida de tasas de interés tras las previsiones restrictivas de los responsables de política monetaria, aunque la bajada de los precios del petróleo contribuía a mitigar los temores sobre la inflación.

El índice paneuropeo STOXX 600 bajaba un 0,15%, hasta situarse ​en 638,35 puntos, ⁠a las 0812 GMT.

La Fed mantuvo las tasas de ‌interés sin cambios el miércoles, pero las persistentes ⁠preocupaciones por la inflación llevaron a ⁠nueve responsables de política monetaria a prever una subida de tasas de interés este año. Los operadores ven un 49,5% ⁠de probabilidades de que se produzca una subida ​en septiembre y esperan que las ‌tasas de interés se mantengan sin ‌cambios a partir de entonces hasta finales de año, ⁠según la herramienta FedWatch de CME Group.

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Los precios del petróleo ampliaban sus pérdidas el jueves, con el Brent cotizando cerca de los 77 dólares por barril, después ​de que ‌Estados Unidos e Irán firmaran un acuerdo provisional para poner fin a la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz y suspender las sanciones estadounidenses sobre el petróleo de Teherán.

Las aerolíneas, sensibles ⁠a los precios de la energía, como Lufthansa y Air France , avanzaban un 0,9% y un 2,7%, respectivamente.

Las acciones tecnológicas subían un 0,6%, y los fabricantes de chips Infineon y Aixtron registraban ganancias de más del 4%, siguiendo el repunte de las bolsas asiáticas. [MKTS/GLOB]

Generali avanzaba un 2,6% tras un reporte de que UniCredit pretende duplicar ‌su participación en la entidad crediticia a través de Delfin, el grupo de la familia Del Vecchio. Las acciones de UniCredit se revalorizaban un 0,3%.

Tesco , el mayor minorista alimentario de Reino Unido, caía un 3,3% tras anunciar una desaceleración ‌en el crecimiento de las ventas del primer trimestre debido al impacto del conflicto en Oriente Medio.

Edenred se disparaba un 13,9% ‌después de que ⁠un medio de comunicación informara de que la británica BC Partners está barajando la ​posibilidad de adquirir la empresa francesa de vales de comida.

Con información de Reuters