La ex vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, habló en las últimas horas del grave estado de salud del ex presidente y su pareja, José "Pepe" Mujica, quien atraviesa la etapa final de un cáncer de esófago. "Mujica está en la etapa final y en horas del desenlace", describió Topolansky según recogió una periodista uruguaya de radio Sarandi 690, quien contó que anoche habló con ella por teléfono luego de que el presidente Yamandú Orsi revelara que Mujica "está mal".

Topolansky contó que el ex presidente está "débil" y por eso ayer no pudo ir a votar en la jornada de renovación de intendencias. Según contó, ambos tenían la intención de salir pero desistieron por un pedido del equipo médico. Sin embargo, el ex presidente ocupa gran parte de su tiempo en recibir a quien quiere recibir, como lo hizo días atrás con Orsi.

"Están tratando que esté sin dolor, que no tenga ansiedad y que pueda dormir", reprodujo la periodista de Sarandí 690 las palabras de Topolanksy y destacó que aunque está bastante débil "tiene un brutal corazón porque fue ciclista". "Está en la meseta, está a término, estamos tratando que pase lo mejor posible, esto tiene un final anunciado se trata de cuidadados paliativos", fueron las palabras de la esposa de Mujica quien además pidió que no haya "temor". "Yo estoy hace más de 40 años con él y voy a estar hasta el final, eso es lo que prometí", confió.

Orsi reveló que Mujica "está mal"

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, dio nuevos detalles sobre la salud del ex jefe de Estado José "Pepe" Mujica, a quien visitó hace poco, según reveló. Hace un año, Mujica contó que padecía cáncer de esófago, que luego se expandió al hígado. "Ya lo visité", dijo Orsi a la prensa uruguaya cuando le preguntaron si iría a la casa de Pepe Mujica ayer domingo. Luego, le preguntaron cómo lo había visto, a lo que respondió: "Está mal". Luego, agradeció y se despidió en el asiento del acompañante de un auto.

Las declaraciones de Yamandú Orsi se dieron en el marco de las elecciones departamentales y municipales de Uruguay, que se celebran en simultáneo en los 19 departamentos y los 136 municipios del país. "Voy a esperar, esperaré a que termine hoy", declaró ante la consulta por su percepción de la campaña electoral.