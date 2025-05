Revelan detalles sobre la salud de Pepe Mujica: "Está mal"

En 2024, Mujica contó que tenía cáncer en el esófago.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, dio nuevos detalles sobre la salud del ex jefe de Estado José "Pepe" Mujica, a quien visitó hace poco, según reveló. Hace un año, Mujica contó que padecía cáncer de esófago, que luego se expandió al hígado.

"Ya lo visité", dijo Orsi a la prensa uruguaya cuando le preguntaron si iría a la casa de Pepe Mujica este domingo. Luego, le preguntaron cómo lo había visto, a lo que respondió: "Está mal". Luego, agradeció y se despidió en el asiento del acompañante de un auto.

Las declaraciones de Yamandú Orsi se dieron en el marco de las elecciones departamentales y municipales de Uruguay, que se celebran en simultáneo en los 19 departamentos y los 136 municipios del país. "Voy a esperar, esperaré a que termine hoy", declaró ante la consulta por su percepción de la campaña electoral.

Yamandú Orsi junto a Pepe Mujica y su esposa, Lucía Topolansky.

La salud de Pepe Mujica

En enero, el ex presidente de Uruguay informó que el cáncer, originalmente en el esófago, se le había expandido al hígado. El dirigente de 89 años decidió que ya no se someterá a ningún otro tratamiento por lo que se despidió y aseguró que morirá en su chacra, en Rincón del Cerro, en las afueras de Montevideo.

"El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, detalló el ex mandatario en una entrevista con el semanario Búsqueda.

En abril de 2024 anunció que padecía cáncer de esófago y se sometió a 32 largas sesiones de radioterapia y el tumor que lo afectaba, en principio, desapareció. Sin embargo, meses después, Mujica reveló que la enfermedad se expandió por el resto de su cuerpo. Lo anunció en el living de su casa, cerca de su esposa, Lucía Topolansky.