La UE advierte contra el cierre anticipado de las centrales nucleares ante la crisis energética

FOTO DE ARCHIVO: Una bandera de la Unión Europea ondea frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica

La Unión Europea tiene previsto advertir a sus miembros de que no cierren las centrales nucleares antes de tiempo, según ‌un borrador de documento al ‌que tuvo acceso Reuters, en un momento en que Europa refuerza el suministro eléctrico para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán.

La Comisión Europea tiene previsto publicar el miércoles un paquete de medidas para contrarrestar el aumento de los precios de la energía. Un borrador de los planes, del que ya informó Reuters, contemplaría ​la reducción de ⁠los impuestos sobre la electricidad y la ampliación de las tecnologías ‌limpias.

Un borrador revisado, al que tuvo acceso Reuters el ⁠martes, establece diversas medidas para que los ⁠Gobiernos proporcionen un "alivio inmediato".

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Deberían "evitar el cierre prematuro de activos de generación, como las instalaciones nucleares existentes que pueden seguir suministrando electricidad fiable, de bajo ⁠coste y con bajas emisiones", se indica, añadiendo que esto ​puede ayudar a reducir la demanda de combustibles ‌fósiles en la calefacción y la ‌industria.

"Las centrales nucleares suministran energía limpia, adecuada para mejorar la ⁠integración del sistema y proporcionar flexibilidad, lo que facilita un mayor despliegue de otras tecnologías limpias", añade el borrador del documento.

Un portavoz de la Comisión no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios ​sobre el ‌borrador del documento.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el mes pasado que reducir el sector de la energía nuclear en Europa era un "error estratégico", ya que la guerra de Irán puso de relieve la vulnerabilidad ⁠de Europa ante el aumento vertiginoso del precio de las importaciones de petróleo y gas.

Alemania, el mayor consumidor de energía de la Unión Europea, eliminó gradualmente la energía nuclear debido a la oposición pública y a las preocupaciones por la seguridad tras el desastre de Fukushima de 2011. El último reactor del país se cerró en 2023.

España tiene previsto comenzar a ‌cerrar sus reactores nucleares en 2027, aunque las empresas energéticas han solicitado ampliar la vida útil del primer reactor cuyo cierre está previsto.

Otros miembros de la UE, entre ellos Bélgica y Países Bajos, han cancelado recientemente sus planes de salida de la energía nuclear, en un momento en que ‌buscan garantizar grandes cantidades de electricidad estable y con bajas emisiones de carbono.

Las recomendaciones de la UE, que no son vinculantes, también sugieren la emisión de ‌vales energéticos para ⁠los ciudadanos vulnerables, ayudas económicas para instalar baterías recargables y paneles solares, la reducción del precio del transporte ​público y la exigencia a las empresas de que eviten los viajes en avión siempre que sea posible.

Con información de Reuters