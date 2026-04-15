Daños a infraestructuras energéticas por la guerra podrían sumar 58.000 millones de dólares: Rystad

FOTO DE ARCHIVO: Instalaciones de producción de gas natural licuado (GNL) de QatarEnergy, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán.

El ​conflicto de Oriente Medio podría suponer para la región unos costos de reparación de ‌hasta 58.000 millones de ‌dólares en infraestructuras relacionadas con la energía, de los cuales las instalaciones de petróleo y gas por sí solas representarían hasta 50.000 millones, según un informe de Rystad Energy.

La estimación supone un fuerte aumento respecto de una proyección inicial ​de 25. 000 ⁠millones de dólares de la empresa de ‌investigación hace tres semanas, lo que ⁠refleja un alcance más amplio ⁠de los daños antes del alto el fuego del 8 de abril entre Estados Unidos e Irán.

"Las ⁠obras de reparación no crean nueva capacidad. ​Redirigen la capacidad existente, y ‌esa redirección se notará en ‌retrasos en los proyectos y en una ⁠inflación que se extenderá mucho más allá de Oriente Medio", agregó Karan Satwani, analista sénior de Rystad.

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"La factura de 58.000 millones de dólares ​es la ‌noticia principal, pero las repercusiones en los plazos de inversión energética a nivel mundial pueden resultar igual de significativas".

Rystad señaló que el gasto total en reparaciones probablemente ⁠rondará los 46.000 millones de dólares, y que los activos de refinería y petroquímicos representarán la mayor parte debido a su complejidad y a la magnitud de los daños.

Los activos industriales, energéticos y de desalinización podrían añadir entre 3.000 y 8.000 millones de ‌dólares más en costos, añadió el informe.

Irán se enfrenta a los daños más generalizados, con unos costos de reparación que podrían alcanzar los 19 000 millones de dólares, lo que afecta a las ‌infraestructuras de procesamiento, refino y exportación de gas.

Por el contrario, el impacto en Qatar es más concentrado ‌pero técnicamente complejo, ⁠especialmente en su centro industrial de Ras Laffan, donde los trabajos de ​reparación podrían solaparse con los proyectos de expansión de GNL en curso.

Con información de Reuters