Zulemita Menem pidió que detengan a su hermano Carlitos Nair.

La familia Menem volvió a ser noticia por sus conflictos internos, pero esta vez la situación escaló a un nivel que pocos esperaban. Zulemita Menem presentó formalmente ante la Justicia un pedido de detención contra su hermano Carlitos Nair, según reveló el programa A la Tarde de América TV. La noticia sacudió al mundo del espectáculo y confirmó que la relación entre los dos hijos del expresidente llegó a un punto de quiebre definitivo.

Según trascendió en el programa conducido por Karina Mazzocco, la tensión entre los hermanos viene escalando desde hace meses y tiene raíces tanto legales como personales. Carlitos Nair contaba con una suspensión del juicio a prueba, un beneficio judicial que implica cumplir condiciones de conducta estrictas. Según la querella presentada por los abogados de Zulemita, su hermano habría violado esos términos de manera reiterada, incluyendo una presunta nueva causa por robo que lo convertiría en reincidente.

Zulemita Menem pidió que detengan a su hermano Carlitos Nair.

Pero el detonante más inmediato fue otro. Zulemita habría pedido en reiteradas oportunidades que Carlitos Nair dejara de hostigarla telefónicamente y de usarla como tema en los medios de comunicación. La aparición de su hermano en el programa de Chiche Gelblung, donde habló de internas familiares y cuestionó su imagen, fue la gota que rebalsó el vaso. Al no cumplirse ninguna de esas condiciones, la empresaria decidió ir a la Justicia.

Qué dice el documento judicial

Durante la transmisión de América TV se mostró el escrito presentado por los representantes legales de Zulemita. El documento tiene dos pedidos concretos: que se revoque la suspensión del juicio a prueba que beneficiaba a Carlitos Nair y que se ordene su detención inmediata para evitar que eluda el accionar de la Justicia. Los abogados argumentan que el imputado continuó realizando acciones que violan los términos bajo los cuales se le había concedido la libertad.

De hermanos a rivales

Lo que hace especialmente llamativo de este caso es la historia que hay detrás. Zulemita fue durante años el principal sostén de Carlitos Nair en sus momentos más difíciles, incluyendo sus internaciones por problemas de adicciones. Esa relación de contención mutua se fue deteriorando hasta convertirse en lo que el periodista Luis Ventura definió sin rodeos como una guerra: "Es la guerra de hermano contra hermano, sangre contra sangre".

El historial judicial de Carlitos Nair no es menor. Tiene causas previas por portación ilegal de armas y robo, y ha pasado por períodos de prisión y arresto domiciliario. Pero esta vez la situación es distinta porque es su propia hermana quien impulsa el arresto, lo que limita considerablemente sus recursos de defensa.

Qué sigue

La Justicia deberá evaluar si los elementos aportados por la querella son suficientes para proceder con la detención. Hasta el momento de esta nota, Carlitos Nair no emitió ningún comunicado, aunque desde el programa aseguraron que prometió dar su versión. Zulemita, por su parte, optó por dejar hablar a sus abogados y mantenerse al margen de la exposición mediática.