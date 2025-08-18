Trump recibió a Zelensky y el ucraniano dijo que aceptaría una reunión con Putin

El presidente Donald Trump volvió a recibir este lunes a su par ucraniano, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca, por primera vez desde su pelea pública. El encuentro fue nuevamente televisado en vivo. "Si todo sale bien de la reunión de hoy podríamos tener una reunión trilateral", celebró por adelantado el mandatario estadounidense y sostuvo que tanto el presidente ruso, Vladimir Putin, como su aliado Zelensky "querían terminar la guerra".

A su lado, el ucraniano -quien esta vez vistió un traje, en vez de la fajina militar que le había criticado el norteamericano la última vez- asintió. "Necesitamos parar esta guerra para parar a Rusia", aseguró y, rápidamente, aclaró que ahora sí está alineado con Washington: "Apoyamos la idea de Trump de parar esta guerra. Creemos que una reunión trilateral sería muy buena."

La conferencia de prensa fue anterior a la reunión a puertas cerradas que mantendrá Trump, Zelensky y siete líderes europeos, que buscaron sumarle peso político al ucraniano para evitar la asimetría de la última reunión y que el reciente acercamiento del estadounidense y Putin produzca un rediseño bilateral del mapa europeo. Tal es la preocupación de Europa que los líderes de Alemania, el canciller Friedrich Merz; de Francia, el presidente Emmanuel Macron; de Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer; de Finlandia, el presidente Alexander Stubb; y de la OTAN, el secretario general Mark Rutte.

"Vamos a tener una reunión con siete líderes europeos. Son la primera línea de defensa, en Europa, y los vamos a ayudar", aseguró Trump.

Noticia en desarrollo