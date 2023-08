Llegó a Turquía el primer carguero sin consenso ruso

El buque con bandera de Hong Kong se movió por un corredor humanitario abierto por Ucrania, tras la salida rusa del acuerdo de granos.

El Joseph Schulte, el primer carguero en partir de Ucrania tras la suspensión del pacto de alimentos que habilitó las exportaciones de cereales y granos a través del mar Negro llegó a Turquía, informó el Ministerio de Transporte local. "El barco cargado de contenedores entró en el Bósforo desde el lado del mar Negro a las 6:10 (00:10 de Argentina). Se supo que anclará en el puerto de Ambarli", publicó el diario turco Yeni Safak.

El barco

que transporta más de 2.000 contenedores, logró cruzar el mar Negro en un contexto especialmente complicado, dado que la seguridad de la zona ya no está garantizada desde que Rusia se retiró del acuerdo.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The first ship that used Ukraine's Black Sea 'humanitarian corridor' is crossing through Turkey's Bosphorus Strait, a <a href="https://twitter.com/Reuters?ref_src=twsrc%5Etfw">@Reuters</a> witness said. The Hong-Kong-flagged Joseph Schulte container arrived in Istanbul <a href="https://t.co/DLwTUEPhF7">https://t.co/DLwTUEPhF7</a> <a href="https://t.co/Yome1GIuPM">pic.twitter.com/Yome1GIuPM</a></p>— Reuters (@Reuters) <a href="https://twitter.com/Reuters/status/1692519211711787272?ref_src=twsrc%5Etfw">August 18, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

El carguero, que navega con bandera de Hong Kong, salió de la ciudad ucraniana de Odesa el miércoles pasado y navegó por uno de los "corredores temporales" que Kiev estableció para buques mercantes que se mueven hacia y desde sus puertos.

Durante esta travesía, el barco permaneció durante algún tiempo en aguas internacionales, pero luego navegó por los mares territoriales de Rumania y Bulgaria, en cercanías de la costa, según el diario turco.

De acuerdo al Ministerio de Infraestructura ucraniano, el navío lleva una carga de más de 30.000 toneladas que incluye alimentos, informó la agencia de noticias rusa Sputnik.

Desde el 20 de julio, cuando se venció el pacto de alimentos sellado el año pasado y renovado en varias ocasiones, Rusia considera como objetivos militares los barcos que navegan en el mar Negro hacia puertos ucranianos, mientras que Ucrania también considera parte del conflicto a los buques que llegan a puertos rusos a través de la zona.

El pacto de alimentos, firmado el 22 de julio del año pasado, creó un corredor seguro por el mar Negro que permitió sacar de la zona de conflicto casi 33 millones de toneladas de granos, incluyendo 725.000 toneladas para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU destinados a la población de Afganistán, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán y Yemen.

Más allá de la ayuda directa a estos países necesitados y la venta a otros en vías de desarrollo en África y Medio Oriente, el desbloqueo a las exportaciones fue clave para bajar los precios mundiales en el trigo, maíz, cebada y aceite de girasol.

El 17 de julio, Rusia anunció que se retiraba porque no se habían cumplido las exigencias que venía formulando para volver a prorrogarlo, incluyendo que se le permitiera exportar fertilizantes pese a las sanciones occidentales por haber invadido el país vecino.

Con información de Télam