EEUU y Rusia restablecieron relaciones diplomáticas y acordaron negociar el fin de la guerra en Ucrania

Estados Unidos y Rusia retomaron las relaciones bilaterales al cabo de una reunión que mantuvieron los cancilleres de ambos países en Arabia Saudita. Allí, además, trabajaron la idea de “terminar el conflicto en Ucrania” para una paz “duradera, sostenible y aceptable para todas las partes”. Para ello, establecieron cuatro puntos. Por su parte, el presidente ucraniano, se mostró contrariado con la situación -en la que tuvo nula participación- y canceló su viaje para encontrarse con el primer ministro y príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.

El encuentro que duró más de cinco horas en Riad, la capital saudita, estuvo protagonizada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quienes rompieron el hielo con una primera toma de contacto. Según Washington, este gesto demuestra que el presidente, Donald Trump, "quiere parar las muertes" y lograr la paz. "Es el único líder del mundo que puede conseguir que Ucrania y Rusia se pongan de acuerdo", resaltó el Departamento de Estado en un comunicado.

La reunión de Riad concluyó, en el ámbito estrictamente bilateral, con el compromiso mutuo de establecer un mecanismo de consultas con el que Moscú y Washington puedan limar asperezas e incluso "normalizar" la actividad de sus respectivas misiones diplomáticas después de años de expulsiones cruzadas.

Por su parte, el ministro de Exteriores ruso sostuvo que el acuerdo "más urgente" y 'a priori' sencillo es que los dos países vuelvan a designar embajadores, después de una reunión que Lavrov describió como como "muy útil", con manos tendidas desde ambos lados: "Hay motivos para creer que la parte norteamericana empezó a comprender mejor nuestra posición", dijo en una declaración pública en la que confirmó que la delegación estadounidense planteó una moratoria para frenar los ataques a instalaciones energéticas tanto en Rusia como en Ucrania.

Los cuatro puntos del acuerdo para restablecer las relaciones

Restablecer la funcionalidad de las respectivas misiones en Washington y Moscú;

Nombrarán a un equipo de alto nivel para negociar y trabajar hasta el fin del conflicto en Ucrania, que sea “de manera duradera y aceptable para todas las partes involucradas”;

Discutir, pensar y examinar la cooperación geopolítica y económica que podría resultar del fin del conflicto en Ucrania;

Las cinco personas que se reunieron remarcaron que seguirán participando del proceso de diálogo, “para asegurar el avance de manera productiva”.

Zelenski contrariado

En sus últimas apariciones el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que estaba dispuesto a entregar recursos naturales a Estados Unidos, así como beneficios para las empresas para que aporten a la reconstrucción del país tras la guerra. Lo dijo sobre todo al pedir que Donald Trump no retire sus tropas del territorio. En la misma entrevista que dio al diario británico The Guardian, también dijo que estaba dispuesto a hacer una suerte de enroque de territorios con Rusia.

Ahora, a Zelenski pareciera haberlo sorprendido el encuentro de alto nivel que mantuvieron las autoridades estadounidenses y rusas junto con Bin Salmán, con quien él también tenía planeado juntarse.

"No quiero coincidencias y por eso no iré a Arabia Saudí", dijo en una rueda de prensa junto a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en Ankara, uno de los escenarios de la gira regional que le llevaría este miércoles a Riad. "Queremos acabar con la guerra más que nadie, queremos que se haga de forma justa y no a nuestras espaldas", manifestó un Zelenski, que no escondió su malestar por el encuentro entre Rubio y Lavrov. "Fue una sorpresa para nosotros. Nos enteramos por la prensa", contó.

Zelenski informó que se pusieron en contacto con las autoridades saudíes para trasladarles el cambio de planes: "No sé quién se quedará allí ni quién se irá. No me importa. No me importa si nuestros socios piensan demasiado en nosotros", dijo Zelenski en otro momento de la rueda de prensa, en la que también confirmó que funcionarios estadounidenses tienen previsto visitar Kiev en próximas fechas.