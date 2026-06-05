Futbolistas iraníes obtienen visados para entrar en EEUU a disputar Mundial

Foto de archivo de la selección de Irán antes de un amistoso con Gambia

Los ​futbolistas iraníes que participarán en el Mundial han obtenido los visados para entrar en Estados ‌Unidos, informó el viernes ‌un funcionario de la Casa Blanca a Reuters, apenas 10 días antes de su primer partido en Los Ángeles, en medio de un conflicto entre ambos países.

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, dijo a última hora del jueves que la ​selección aún no ⁠había recibido sus visados para Estados Unidos, ‌pero estos se concedieron durante la noche, ⁠según el funcionario de la ⁠Casa Blanca.

Teherán negoció un traslado de última hora del campamento base del equipo de Arizona a Tijuana, en ⁠México, debido a los problemas con los ​visados y a la creciente sensación ‌en Irán de que la ‌presencia de la selección en Estados Unidos debía ⁠reducirse al mínimo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Está previsto que aterricen en Tijuana a primera hora del domingo.

Irán disputará su primer partido del Grupo G el 15 de junio ​frente Nueva ‌Zelanda en Los Ángeles, donde también se enfrentará a Bélgica antes de medirse a Egipto en Seattle.

La guerra de Irán ha convertido el Mundial en una contienda geopolítica, en ⁠la que ambas partes parecen utilizar el torneo para hacer alarde de su postura política.

Es la primera Copa Mundial, desde su creación en 1930, en la que un país anfitrión va a recibir a la selección de una nación con la que está en guerra.

Estados ‌Unidos nunca ha dicho formalmente que no quiera que la selección iraní permanezca en su territorio, dijo el embajador Pasandideh.

Sin embargo, el secretario de Estado Marco Rubio comunicó el martes a parlamentarios que Estados Unidos ‌no permitiría que Irán incluyera en su delegación para el Mundial a personas vinculadas a la Guardia Revolucionaria, una ‌poderosa rama ⁠de las fuerzas armadas iraníes.

Esto podría afectar a varios jugadores de la selección iraní ​que han completado el servicio militar obligatorio en dicho grupo.

Con información de Reuters