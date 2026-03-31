Panamá detiene a un sospechoso francés de tráfico de drogas tras años de fuga

La policía panameña detuvo a un ciudadano francés sospechoso de ser uno de los narcotraficantes más importantes de Francia, según informó el martes la Fiscalía de París.* Joel Soudron, de 46 años y natural de Guadalupe, essospechoso de estar detrás de entre 20 y 30 envíos de cocaínadesde 2005. * Soudron fue detenido en Mali en 2016 por primera vez enrelación con un caso de tráfico de drogas, informó la fiscalíaen un comunicado. * Llevaba fugado desde 2018, tras escapar de Francia duranteuna libertad provisional. * Conocido bajo varios alias, se sospecha que Soudrondirigía una red de tráfico que utilizaba empresas de mudanzaspara enviar cocaína en contenedores desde Guadalupe a Francia. * En septiembre de 2025, un juez de instrucción remitió aSoudron a juicio acusado de tráfico de drogas, blanqueo decapitales, contrabando de mercancías peligrosas para la salud,participación en una conspiración criminal y posesión ilegal deun arma. * La policía panameña publicó un vídeo en X en el queafirmaba haber detenido a un ciudadano francés buscado medianteuna notificación roja de Interpol por delitos relacionados conestupefacientes. * Se están llevando a cabo los trámites diplomáticos para suextradición a Francia.
Con información de Reuters