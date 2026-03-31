EN VIVO
Francia

Panamá detiene a un sospechoso francés de tráfico de drogas tras años de fuga

31 de marzo, 2026 | 12.55

La policía panameña detuvo a un ciudadano francés ‌sospechoso de ser ‌uno de los narcotraficantes más importantes de Francia, según informó el martes la Fiscalía de París.

* Joel Soudron, de 46 años y natural de ​Guadalupe, essospechoso ⁠de estar detrás de entre ‌20 y 30 ⁠envíos de cocaínadesde 2005. * ⁠Soudron fue detenido en Mali en 2016 por primera vez enrelación ⁠con un caso de ​tráfico de drogas, informó ‌la fiscalíaen un ‌comunicado. * Llevaba fugado desde 2018, ⁠tras escapar de Francia duranteuna libertad provisional. * Conocido bajo varios alias, se sospecha ​que Soudrondirigía ‌una red de tráfico que utilizaba empresas de mudanzaspara enviar cocaína en contenedores desde Guadalupe a Francia. * ⁠En septiembre de 2025, un juez de instrucción remitió aSoudron a juicio acusado de tráfico de drogas, blanqueo decapitales, contrabando de mercancías peligrosas para la salud,participación en ‌una conspiración criminal y posesión ilegal deun arma. * La policía panameña publicó un vídeo en X en el queafirmaba haber detenido ‌a un ciudadano francés buscado medianteuna notificación roja de Interpol por ‌delitos relacionados ⁠conestupefacientes. * Se están llevando a cabo los ​trámites diplomáticos para suextradición a Francia.

Con información de Reuters

Trending
Las más vistas