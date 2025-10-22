Trump destruye una ala completa de la Casa Blanca para construir un salón de baile para mil personas

El presidente Donald Trump está demoliendo toda el ala este de la Casa Blanca para poner en su lugar un gran salón de baile, con capacidad para 1000 personas y que costará 250 millones de dólares. La imagen de parte del edificio histórico completamente destruido dio vuelta al mundo y desató una nueva ola de repudio dentro del país, donde se vive el segundo cierre de Gobierno más largo de la historia por falta de un Presupuesto aprobado por el Congreso.

Dos funcionarios de la Casa Blanca filtraron a la prensa que el derribo del ala este del edificio "estará listo en unos pocos días" y confirmaron que el objetivo es construir un salón de baile gigante. El proyecto había sido una de las primeras promesas de Trump tras asumir su segunda presidencia en enero de este año, aunque pocos lo tomaron en serio en ese momento.

Uno de los funcionarios dijo a la cadena de noticias NBC que el ala este de la Casa Blanca se verá renovada "en su totalidad" dado que el objetivo es "modernizarla y reconstruirla".

Ante la cifra millonaria que costará el proyecto, el propio Trump dijo en sus redes sociales que el salón de baile "no costará ni un centavo a los contribuyentes" porque será financiado en forma privada por "muchos patriotas generosos, grandes compañías estadounidenses y yo mismo". Sin embargo aún no se publicó ningún desglose ni ningún documento oficial que explique quiénes hicieron aportes.

Tampoco se sabe cuántos aportes (si es que hizo) brindó el mandatario. Lo único que se sabe hasta ahora es que se usaron alrededor de unos 22 millones de dólares provenientes de un juicio que Trump le hizo en 2021 a Google por la suspensión de su cuenta en la plataforma, en el marco de las acusaciones a Trump de haber sido el instigador del asalto al Capitolio en enero de 2021.

En paralelo, se conoció este miércoles que el mandatario inició un proceso legal contra el Departamento de Justicia por la investigación que impulsó contra su persona después de su primera mandato por considerarlo el instigador del ataque al Congreso en 2021. En la demanda, exige un pago millonario al Estado federal que él mismo conduce ahora.

Críticas al proyecto y falta de aprobación de la Comisión de Planificación

Las obras para la construcción del salón empezaron el mes pasado. El National Trust for Historic Preservation, una agencia sin fines de lucro que fue creada por el Congreso para la preservación de edificios históricos, le advirtió al Gobierno en una carta el martes que el salón de baile planeado "abrumará a la propia Casa Blanca".

"Instamos respetuosamente a la Administración y al Servicio de Parques Nacionales a pausar la demolición hasta que los planes para el salón de baile propuesto pasen por los procesos de revisión pública requeridos legalmente", según explicó Carol Quillen, directora ejecutiva del National Trust, en un comunicado.

Las polémicas alrededor del trabajo de la Comisión de Planificación capitalina

La obra sigue adelante a pesar de la falta de aprobación de la Comisión de Planificación de la Capital Nacional, la entidad ejecutiva de la Capital estadounidense que tiene jurisdicción sobre la construcción y las renovaciones importantes de los edificios gubernamentales en la ciudad. La Casa Blanca se justifica en que no le pidieron presentar los planes para su revisión por parte de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital porque hasta ahora solo se hizo la demolición y no técnicamente la construcción. Trump había designado a Will Scharf, un asesor de confianza e la Casa Blanca, para estar al frente de esa comisión.