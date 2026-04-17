La verdad detrás del vídeo viral del secretario de Guerra de Trump y el diálogo de Pulp Fiction

El ministro de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, replicó una supuesta cita bíblica, pero en realidad parafraseó el diálogo del personaje de Samuel L. Jackson en la película Pulp Fiction. El video del falso pasaje convirtió al funcionario de Donald Trump en un momento en viral.

Hegseth asistió a un servicio religioso en la sede del Pentágono el 16 de abril. Allí afirmó que iba a leer una oración "recitada por Sandy One a todos los Sandys, a todas esas tripulaciones de A-10, antes de todas las misiones CSAR (Búsqueda y Rescate en Combate, por sus siglas en inglés), pero especialmente en esta misión CSAR que se desarrolló en tiempo real”.

Según afirmó, al versículo "lo llaman CSAR 25:17" que según interpretó "pretende reflejar Ezequiel 25:17”. Este pasaje bíblico apócrifo es recitado por el personaje del sicario Jules Winnfield, interpretado por Jackson, previo a asesinar a un acreedor en el film de Quentin Tarantino estrenado en 1994.

El texto que leyó Hegseth expuso similitudes entre la oración de Sandy 1, que está claramente inspirada en la película de Tarantino. Repite expresiones como “is beset on all sides by the … and the tyranny of evil men”, “shepherd … through the valley of darkness”, “I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger” (“está rodeado por todos lados por la… y la tiranía de los hombres malvados”, “pastorea… a través del valle de las tinieblas”, “castigaré con gran venganza y furia”.)

Sin embargo, varía el contexto: donde Pulp Fiction dice “righteous man” ("hombre justo") la oración dice “downed aviator” ("aviador derribado"); el “poison and destroy” ("envenenar y destruir") del guion de la película se convierte en “capture and destroy” ("capturar y destruir"). Y finalmente, el cierre “you will know my name is the Lord” ("sabrás que mi nombre es el Señor" )cambia para mencionar al piloto: “you will know my call sign is Sandy One” ("sabrás que mi nombre de identificación es Sandy One") .