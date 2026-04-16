Trump pierde apoyo entre los jóvenes y los demócratas capitalizan el descontento

Tras años de un liderazgo sostenido de Donald Trump entre los jóvenes estadounidenses, esos números comienzan a verse afectados de cara a las próximas elecciones y en el Partido Demócrata parecen interpretarlo de la mejor manera. Un estudio reciente reveló que los jóvenes menores de 35 años se sienten cada vez menos atraídos por el trumpismo, lo que abre una ventana de oportunidad para los "azules".

Los datos recientes, publicados por la última encuesta del Yale Youth Poll reflejan que este malestar no es superficial sino estructural: se vincula con preocupaciones económicas, institucionales y sociales. En paralelo, los demócratas logran capitalizar ese descontento con una mejora en intención de voto, especialmente entre mujeres jóvenes y votantes de entre 23 y 34 años.

Los números del informe: los más jóvenes son los más críticos

La desaprobación de Trump entre los jóvenes alcanza niveles contundentes. El 68% de los votantes de entre 18 y 22 años y el 72% de los de 23 a 29 rechazan su gestión, consolidando una tendencia negativa que se profundizó respecto de mediciones anteriores. Este dato resulta central para entender por qué los jóvenes votantes en Estados Unidos se están inclinando hacia la oposición.

En términos electorales, el impacto ya es visible. Los demócratas obtienen ventajas de hasta 30 puntos entre votantes menores de 30 años. Aun así, el crecimiento no es lineal. Una de las excepciones más relevantes aparece entre los hombres de 18 a 22 años, donde el apoyo demócrata no crece al mismo ritmo pese al deterioro de la imagen presidencial.

Seguridad policial e inseguridad institucional: los puntos más flacos de la gestión Trump

Otro punto clave es la percepción sobre la seguridad y las instituciones. Mientras una mayoría de los encuestados afirma sentirse más segura con la policía, el panorama cambia cuando se evalúa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sólo el 38% considera que este organismo aporta seguridad, frente a un 67% que sí confía en las fuerzas policiales tradicionales. Este contraste alimenta el rechazo a ciertas políticas migratorias y se convierte en un factor político relevante.

Las principales preocupaciones de los jóvenes votantes también ayudan a explicar este escenario. El costo de vida encabeza la lista con amplia diferencia, seguido por la atención médica, la calidad democrática y la corrupción. Estos temas superan ampliamente a otros debates de agenda pública, lo que sugiere un electorado "enfocado en cuestiones económicas y de funcionamiento institucional", tal como reveló el documento.

La interna republicana: el imaginario Vance

En el plano republicano, la interna comienza a ordenarse alrededor de la figura de JD Vance, quien lidera con claridad las preferencias para una eventual candidatura presidencial en 2028. Su ventaja sobre otros dirigentes marca una consolidación dentro del espacio, aunque todavía condicionada por la centralidad que mantiene Trump.

De acuerdo a los números estadísticos, Vance lidera el campo republicano con el 43% de los votos, seguido de Marco Rubio con el 17%. En comparación con la encuesta de otoño de 2025, el apoyo a Vance cayó 8 puntos porcentuales, mientras que el apoyo a Rubio aumentó 12 puntos porcentuales, lo que se entiende que forma parte de la estrategia de Trump de consolidar a Rubio como su "sucesor natural", algo que se rumorea en las altas esferas del trumpismo. Sin embargo, aproximadamente la mitad de los republicanos -alrededor del 47%- afirmó que votaría por Donald Trump en las primarias del Partido Republicano si éste quisiera presentarse para un tercer mandato, lo cual sería inconstitucional.