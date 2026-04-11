Kamala Harris podría ir de nuevo por la presidencia en 2028: "Lo estoy pensando"

Durante un evento público en Nueva York este viernes pasado, la ex vicepresidenta y ex candidata demócrata Kamala Harris anunció que podría volver a ser una opción en las urnas en las próximas elecciones presidenciales de 2028, con la mira puesta a suceder a Donald Trump. "Sé lo que hace falta", afirmó la lideresa demócrata, quien se retiró "temporalmente" de la política tras perder con Trump en 2024.

Harris fue compañera de fórmula del ex presidente Joe Biden en 2020, año en el que el Partido Demócrata (PD) logró cortar de cuajo el sueño reeleccionista de Trump, que buscaba permanecer cuatro años más al frente de la Casa Blanca.

Fue vicepresidenta durante todo su mandato y sobre la campaña de 2024, fue confirmada como candidata de los azules tras varias idas y vueltas de Biden, quien quería reelegir pero por su avanzada edad desde el partido le sugirieron que no siga. Harris remontó la campaña y perdió tan sólo por un punto contra el magnate republicano.

Durante la Convención de la National Action Network de 2026, un evento nacional en Estados Unidos que reúne a líderes empresarios, políticos y sociales que se está llevando adelante desde esta semana, la ex vice presidenta Harris aseguró que "podría" ser nuevamente candidata en 2028. Fueron sus declaraciones públicas más abiertas hasta la fecha sobre su futuro político.

"Escuchen, podría, podría. Lo estoy pensando. Lo estoy pensando", dijo Harris al reverendo Al Sharpton, pastor evangélico reconocido por su activismo por los derechos sociales en Estados Unidos y fundador de la National Action Network.

"Estoy pensando en ello, pero déjenme decir también esto. Serví durante cuatro años estando a un latido de distancia de la presidencia de Estados Unidos. Pasé incontables horas en mi oficina del Ala Oeste, a unos pasos del Despacho Oval. Pasé incontables horas en el Despacho Oval, en la Sala de Crisis. Sé en qué consiste el trabajo. Y sé lo que se requiere", señaló la dirigente demócrata.

"Hay cosas que no están funcionando": la crítica de Harris a Trump

Desde que dejó la Casa Blanca, la ex vicepresidenta mantuvo una fuerte crítica a la gestión de Trump y a su trabajo como mandatario. Durante su charla con Sharpton, Harris afirmó: "He estado viajando por el país durante el último año; he pasado mucho tiempo en el sur y en muchos otros lugares. Y algo que tengo muy claro también es que el statu quo no está funcionando. Y no ha estado funcionando para muchas personas desde hace mucho tiempo".

También condenó las medidas de política exterior de Trump, en particular la guerra con Irán, a la que calificó como una "mala elección". Además criticó la creciente hostilidad de Trump hacia algunos aliados, en particular los países de la OTAN: "Es perjudicial para el pueblo de Estados Unidos, por no mencionar a las personas en las naciones aliadas de todo el mundo". En esa línea, la dirigente afirmó que "le quita mucho el sueño" los manejos en política exterior que está tomando el presidente Trump.