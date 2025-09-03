Estados Unidos frenó el acuerdo de visas con Argentina

El gobierno de Estados Unidos protagonizó un traspié diplomático al cancelar de forma inesperada la firma de un acuerdo de exención de visas con Argentina. Fue luego de que una delegación oficial argentina quede varada en Miami tras la sorpresiva cancelación de la firma del acuerdo.

En este marco, el Departamento de Seguridad de EE.UU. atribuyó el hecho a un “error de comunicación”, mientras el Departamento de Estado expresó preocupaciones por los audios de las coimas en el gobierno de Javier Milei. En tanto, El Destape se comunicó con Cancillería nacional y el ministerio de Seguridad y no obtuvo repuesta.

Los hechos ocurrieron la semana pasada cuando la comitiva argentina, encabezada por Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ya se encontraba en viaje hacia Washington cuando fue notificada de que el acuerdo “le faltaba una firma”. La delegación fue detenida en Miami, donde permaneció dos días sin poder avanzar hacia la capital estadounidense. Finalmente, debió regresar al país sin concretar la ceremonia prevista. La información fue revelada por el periodista Marc Caputo en el sitio Axios.

Tensiones internas y preocupaciones externas

Según Axios, el episodio se debió a una falta de coordinación entre agencias del gobierno estadounidense. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, habría impulsado el acuerdo sin la debida consulta con el Departamento de Estado, dirigido por Marco Rubio, lo que derivó en la cancelación de último momento.

Además del error burocrático, el Departamento de Estado expresó inquietudes por el escándalo de corrupción que afecta al gobierno de Javier Milei, y solicitó más conversaciones antes de avanzar con el acuerdo. Un alto funcionario estadounidense, bajo condición de anonimato, calificó el episodio como “vergonzoso”: “Digamos que no fue una gran imagen la que dimos... Es bochornoso”.

Visas: Tecnología, geopolítica y condiciones truncas

Como parte del acuerdo que quedó en suspenso, Argentina se había comprometido a reemplazar los sistemas informáticos de origen chino en sus aduanas por tecnología estadounidense. El gesto buscaba alinearse con los intereses estratégicos de Washington en materia de ciberseguridad y comercio internacional. La cancelación no solo expone tensiones diplomáticas, sino también la fragilidad de los compromisos bilaterales en un contexto marcado por disputas geopolíticas y sospechas institucionales.

El presidente Javier Milei había sido el encargado de anunciar que estaba "muy cerca de firmar algo grande" con Estados Unidos. "Estamos muy cerca de firmar algo grande con EEUU", dijo Milei en un reportaje a Radio Mitre. "Van a ser cosas muy interesantes y fuertes", había disparado.