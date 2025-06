Estados Unidos afirmó que selló un nuevo acuerdo comercial con China

Xi Jinping y Donald Trump hablaron por teléfono para avanzar con las negociaciones comerciales entre ambos países.

Tras haberse reunido en Londres durante dos días, las delegaciones diplomáticas de China y Estados Unidos se reunieron este lunes y martes en Londres para "para reactivar la tregua comercial". Sin dar mucho detalle, Donald Trump y Xi Jinping habrían hablado por teléfono para delimitar el acuerdo. Sería la primera conversación entre ambos desde que el presidente Trump acusó a China de "haber violado" el pacto alcanzado entre los dos países.

"Nuestro acuerdo con China está cerrado, sujeto a la aprobación final del presidente Xi y mía", comentó Trump a través de su perfil en TruthSocial, donde explicó que "China suministrará por adelantado los imanes y las tierras raras necesarias" para satisfacer las pretensiones norteamericanas.

Como contraprestación, el inquilino de la Casa Blanca aseguró EEUU proporcionará a China "lo acordado". Si bien no se brindó mucha más información, se conoció que esto incluiría el acceso a estudiantes chinos a las universidades estadounidenses, "lo cual siempre me ha parecido bien", según publicó Trump en su red social.

De acuerdo a lo que confirmó el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, los avances de esta semana fueron el primer paso hacia adelante entre las dos potencias desde las charlas celebradas en Ginebra en mayo, donde habían trazado un primer acuerdo que luego, según Trump, China rompió para "salvarse de una situación muy mala".

La reunión celebrada en Londres del lunes al martes, tuvo como protagonistas al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent; el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick; y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. La contraparte china tuvo como delegados al viceministro de Comercio chino, Li Chengang; el viceprimer ministro He Lifeng; y Wang Wentao, titular de Economía de China.

Fumata blanca: con una llamada telefónica, Trump y Jinping cerraron acuerdo, aunque aún no se conocen los detalles

Lutnick afirmó que Trump y Xi Jinping "hablaron por teléfono" para de esta manera "generar el pilar que supone la base sobre la que se construirá" el acuerdo marco. "Es una combinación del consenso de Ginebra, sumado con la llamada telefónica del presidente, lo que nos hace tener gran confianza en que podremos resolver esto", dijo después el funcionario. En esa línea, celebró que "el acuerdo es completo".

Sin dar muchos detalles, Lutnick explicó que el acuerdo implicaría "poner carne sobre el hueso" del marco alcanzado en Ginebra, buscando asegurar el "objetivo fundamental" del presidente estadounidense, el cual "siempre fue reducir el déficit comercial y aumentar el comercio". Sin embargo, en ningún momento definió cuáles son los tópicos que componen al acuerdo.

Por su parte, el viceministro de Comercio chino, Li Chengang, destacó que las conversaciones fueron "profesionales, racionales y profundas", confirmando que los dos países alcanzaron en principio de acuerdo sobre un marco para aplicar el consenso alcanzado sobre los puntos ya pactados en Ginebra. Destacó además que las autoridades chinas esperan que los progresos logrados en Londres permitan "fortalecer la confianza" entre ambos países y que ayuden a "promover un desarrollo rápido y sano de los lazos económicos y comerciales" entre las dos potencias. Aseguró que estos contactos "dan energía positiva al crecimiento económico global".

Sin embargo, el dirigente chino tampoco describió cuáles son los pormenores del texto ni cuáles son los puntos propios del acuerdo.

El negocio chino de las "tierras raras": cuáles son los intereses norteamericanos en ese rubro

China despertó el interés global por desarrollar la capacidad de producción de una serie de 17 minerales poco conocidos de la tabla periódica, a los cuales se los catalogó como tierras raras. Estos minerales son esenciales para una amplia gama de tecnologías modernas, desde teléfonos inteligentes y semiconductores hasta imanes industriales y turbinas eólicas. Su importancia está ligada a sus propiedades magnéticas y luminiscentes, que son cruciales para la fabricación de componentes electrónicos, motores y otros dispositivos.

China es, hasta ahora, el único país del mundo que tiene la producción de estos minerales en todo el planeta. Es por eso que Estados Unidos tiene un interés visceral en acceder a estos recursos.

Cuáles fueron las acusaciones de Trump contra China hace dos semanas

En su mensaje en su red social, el mandatario determinó que "China corría un grave peligro económico", debido a "los altísimos aranceles que impuse" que hicieron "prácticamente imposible que China comerciara con el mercado estadounidense, que es, por mucho, el número uno del mundo", insistió en su plataforma.

Según el mandatario, el efecto de los gravámenes "fue devastador" para el país asiático. "Muchas fábricas cerraron y hubo, por decirlo suavemente, 'disturbios civiles'. Vi lo que estaba sucediendo y no me gustó para ellos, no para nosotros", agregó.

Ambas potencias económicas pactaron hace dos semanas una tregua en su guerra arancelaria, que rebajó del 145% al 30% los gravámenes estadounidenses sobre productos chinos, mientras que Pekín disminuyó los aplicados sobre Washington del 125% al 10%.

Según el acuerdo, estas condiciones se mantendrían por tres meses mientras las delegaciones de ambos países negociaran un pacto más duradero, aunque algunos analistas afirman que probablemente no garantizará una reconciliación completa entre las dos naciones luego de lo que fue la guerra comercial que puso en vilo al mundo.

Estas nuevas declaraciones de Trump arrojan más incertidumbre sobre el proceso de diálogo comercial entre Pekín y Washington, que se vio afectado después de que Trump anunciara que revocaría visados a estudiantes chinos con vínculos al Partido Comunista de ese país. Dicha medida podría afectar a miles de alumnos en EE.UU. y que China consideró "una decisión discriminatoria".