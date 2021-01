El Congreso de los Estados Unidos aprobó el juicio político contra Trump

Por primera vez en la historia, un presidente fue recusado por segunda vez en el Congreso de Estados Unidos mediante el proceso del impeachment. En una decisión insólita para la tradición política norteamericana, diez diputados republicanos votaron a favor de censurar a Donald Trump en la Cámara de Representantes, el paso previo a la destitución definitiva, que ahora recaerá sobre el Senado.

La votación final de este impeachment en la Cámara de Representantes fue de 232 votos a favor, 197 en contra y cuatro abstenciones, con los diez republicanos unidos a los 222 demócratas.

La resolución del impeachment afirmó que "el presidente Trump puso en grave peligro la seguridad de Estados Unidos y sus instituciones. Amenazó la integridad del sistema democrático, interfirió en el traspaso de poderes y puso en peligro otra rama de gobierno. De ese modo, traicionó la confianza depositada en él como presidente, en perjuicio manifiesto del pueblo de EE.UU". El único cargo contra el presidente es de "incitación a la insurrección".

El líder de la minoría republicana en la Cámara, Kevin McCarthy, admitió que Trump "es responsable" del ataque de la semana pasada al Capitolio, pero imploró a sus colegas que no lo recusen con solo una semana de mandato por delante.

"El presidente es responsable del ataque del miércoles al Congreso por parte de aquellos agresores", sostuvo McCarthy. En esa línea, consideró: "Debería haber repudiado inmediatamente a esa turba cuando vio lo que estaba pasando. Estos hechos requieren acciones inmediatas por parte del presidente Trump: aceptar su parte de responsabilidad, calmar el malestar que se está gestando y asegurarse de que el presidente electo Biden pueda comenzar con éxito su mandato".

Mientras la Cámara debatía el impeachment, el presidente, expulsado de sus redes sociales, emitió un comunicado por medio de la presidencia: "A la luz de los informes de que va a haber más manifestaciones, insto a que no haya violencia, no se vulnere de la ley y no haya vandalismo de ningún tipo. Eso no es lo que yo represento, y no es lo que Estados Unidos representa. Hago un llamamiento a todos los estadounidenses para que ayuden a aliviar las tensiones y calmar los ánimos. Gracias".