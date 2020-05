Se suspendió el lanzamiento espacial del SpaceX junto a la NASA

La misión Crew Dragon, que es el primer lanzamiento tripulado de la compañía privada SpaceX en conjunto con la NASA, fue suspendida esta tarde debido a las malas condiciones climáticas.

El lanzamiento estaba previsto para este miércoles 27 de mayo 17.33 de nuestro país. El suceso era esperado a nivel mundial, ya que es un hecho importante en la carrera espacial.

Pero las malas condiciones climáticas jugaron una mala pasada y las autoridades decidieron no arriesgar la vida de los dos tripulantes y suspender la misión.

A través de su cuenta de Twitter, la NASA anunció que el lanzamiento será reprogramado para el próximo sábado a las 16.22, horario de argentina. "'No vamos a lanzar hoy'. Debido a las condiciones climáticas, el lanzamiento está fregando. Nuestra próxima oportunidad será el sábado 30 de mayo a las 3:22 pm ET. En Vivo #LaunchAmerica la cobertura comenzará a las 11 a.m. ET", precisaron desde la agencia espacial.

El despegue tendrá lugar en el Kennedy Space Center, situado en el estado de Florida (EE.UU.), y se convertirá en el primer gran paso de la compañía del polémico Elon Musk para encabezar los viajes tripulados comerciales al espacio