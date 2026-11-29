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En el básquet, mientras quede tiempo en el reloj y una última posesión, el partido nunca está cerrado. Bajo esa lógica juega Pedro Sánchez su tiro más difícil antes de las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre en España, con el tablero al rojo vivo.

¿Cómo remontó Pedro Sánchez tras su salida del PSOE en 2016 y las primarias de 2017?

Arriba de su Peugeot 407, con latas de Red Bull a mano para espantar el sueño en las rutas españolas y la convicción intacta de que nada está perdido mientras quede partido por delante, el líder del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) construyó su fama de dirigente indestructible. Recorrió 40.000 kilómetros, casi siempre solo y con la ayuda del energizante para no dormirse al volante. Paraba en casas de militantes, daba entrevistas en radios de barrio, ensayaba promesas en salones de pueblo para audiencias a veces menores a veinte personas y dormía en casas de afiliados para darse a conocer. Había renunciado a su banca en el Congreso antes que abstenerse ante el conservador Mariano Rajoy, había encadenado dos derrotas electorales seguidas —las peores marcas del PSOE desde la restauración democrática de 1977— y había sido empujado fuera de la Secretaría General por una rebelión interna. Sin embargo, en mayo de 2017 volvió a ganar las primarias. Quien creía que estaba liquidado no había entendido cómo jugaba.

Quienes lo entrenaron en las inferiores del club de básquet Estudiantes y en el instituto Ramiro de Maeztu, donde jugó hasta los 21 años y llegó al 1,90 de altura antes de dejar el deporte para iniciar la universidad, recuerdan a un chico que no acaparaba los flashes del marcador ni era el gran anotador, pero entrenaba al límite y unía al equipo. "No era anotador, pero ayudaba", resumió su exentrenador juvenil Mateo Quirós en una entrevista con la radio española COPE al describir cómo jugaba ya a los 15 años, cuando era un todoterreno que entrenaba siempre al máximo. Ese mismo oficio de jugador de equipo moldeó a este madrileño nacido el 29 de febrero de 1972 en una familia acomodada entre barrios como Tetuán y Aluche. En el barro político, él suele traducirlo con frases como "siempre uso los codos", según relató en una crónica de The New York Times durante los últimos días de campaña. En ese mismo reportaje aseguró que ser descartado le viene bien y funciona como una buena táctica porque, al fin y al cabo, lo subestiman. Hincha del Atlético de Madrid, resumió su método con el fútbol: "Mi filosofía es la del Cholo Simeone. Voy partido a partido", además de advertir que "ganar el debate no garantiza ganar las elecciones, pero como dice el Cholo Simeone, al final todo suma, y es mejor ganar que perder, aunque sea a las canicas".

El suplente paciente que se juega todo el 29-N

Su llegada a los espacios de poder tuvo más de espera y perseverancia que de victorias abrumadoras. Se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en el Real Colegio Universitario María Cristina, adscrito a la Universidad Complutense, y cursó un máster en Economía Política Europea en la Universidad Libre de Bruselas, además de un Diplomado en Estudios Avanzados en Integración Económica y Monetaria Europea en el Instituto Universitario Ortega y Gasset y un paso por el IESE. Habla inglés y francés, trabajó en el departamento de Relaciones Internacionales de la ONU, en el gabinete del Alto Representante de la ONU en Bosnia, Carlos Westendorp, y como asesor en el Parlamento Europeo. Más tarde se doctoró en Economía y Empresa por la Universidad Camilo José Cela mientras daba clases en la universidad.

En la política institucional, su desembarco pareció muchas veces ocupar el asiento que dejaba libre otro. Quedó afuera en las municipales de 2003 y asumió como concejal en el Ayuntamiento de Madrid en 2004, donde fue responsable de Economía y Urbanismo del PSOE durante la alcaldía de Alberto Ruiz-Gallardón y pasó a ser conocido como "Pedro 'el Guapo'". Volvió a quedar afuera del Congreso de los Diputados en 2008 y 2011 —cuando iba undécimo en la lista de Madrid impulsado por su mentora y madrina política, Trinidad Jiménez, y entraron diez—, pero ocupó banca en 2009 por la renuncia de Pedro Solbes y en enero de 2013 por la salida de Cristina Narbona, mechando esos tramos con la consultoría y la docencia. Cuando en 2014 ganó por primera vez la Secretaría General del PSOE mediante el voto directo de las bases —partiendo de apenas el 10% en las encuestas frente al 41% de Eduardo Madina y el 22% de Pérez Tapias—, chocó de frente con el desgaste de los años de crisis y con las resistencias internas.

La remontada de 2017 alteró el tablero. En junio de 2018 llegó a la Presidencia del Gobierno mediante la primera moción de censura exitosa de la democracia española reciente, impulsada tras el fallo judicial del caso Gürtel, una gran trama de corrupción que salpicó y condenó al Partido Popular (PP). "Se abre un nuevo tiempo en la política española (...) y tiendo la mano a todos los grupos parlamentarios", afirmó al encabezar el cambio. Desde entonces encabezó el primer gobierno de coalición de España. También logró aguantar tras el 23 de julio de 2023, unas elecciones generales convocadas por sorpresa tras la dura derrota del PSOE en las municipales y provinciales del 28 de mayo y planteadas como un choque frontal entre el avance social y el retroceso de una alianza del PP con la ultraderecha de Vox.

Parálisis en el Congreso, malestar social y la tragedia de Urda

Adelantar elecciones, de todos modos, ya es parte de su manual: no es la primera vez que usa esa en momentos de tensión política. Esta vez, el segundo tiempo se precipitó el 5 de octubre de 2026, cuando anunció el adelanto para este domingo 29 de noviembre tras un fin de semana de reflexión con su círculo íntimo —un recurso parecido al de cuando se tomó cinco días de reflexión y denunció una "estrategia de derribo"—. Lo empujaron el fracaso en aprobar medidas de emergencia y el rechazo del Congreso a convalidar los decretos de urgencia sobre vivienda.

A esa traba parlamentaria se sumó un clima social caldeado por huelgas de docentes, personal sanitario y trabajadores ferroviarios, allanamientos policiales en la sede del PSOE en Madrid, el impacto del desalojo de Maricarmen y la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) a fines de octubre, que dejó 69 muertos. Al fundamentar el adelanto, el propio Sánchez admitió fallas de su gestión y atolladeros institucionales: "Si queremos hacer más, necesitamos renovar y expandir el apoyo de la gente. Todavía hay muchas injusticias que corregir. Aún quedan muchos objetivos sociales por alcanzar". Así reconoció que su Ejecutivo había cometido errores y no había podido cumplir todas sus promesas por un Parlamento conflictivo y una coalición frágil.

Campaña y encuestas: de la "motosierra" de Milei al duelo con Feijóo y Abascal

La recta final hacia el 29-N se jugó sin tregua. En el cierre de campaña en Madrid, Sánchez denunció que PP y Vox han "intentado convertir estas elecciones generales en un referéndum contra el malvado Sánchez, al que han intentado deshumanizar". Además, lanzó que "estas elecciones van de si le damos al de las tijeras y al de la motosierra el control del Estado de bienestar" y reclamó: "Movilización, movilización, movilización", mientras en el debate televisado apuraba a los indecisos con un "Tú vas a tener más poder que Abascal y Feijóo".

Del otro lado, los líderes de la oposición —Alberto Núñez Feijóo, por el PP, y Santiago Abascal, por Vox— cargaron contra sus ocho años en La Moncloa, las causas judiciales que rodean a su entorno y sus cambios de postura. Le reprocharon desde su vieja promesa de que "no podría dormir por la noche" si gobernaba con el espacio de izquierda Podemos hasta haber impulsado la ley de amnistía para los dirigentes independentistas catalanes o apoyarse en el Congreso en EH Bildu (una coalición de la izquierda independentista vasca). Todo eso ocurrió en medio de peleas con los medios, denuncias ante la Junta Electoral Central y el escándalo por el "calladita" que Feijóo le dijo a Ada Colau durante el último debate, una frase que la oposición intentó minimizar, pero que el oficialismo agitó como muestra de machismo.

Encuestas divididas en la recta final hacia las urnas

En los sondeos, la película mostró un cierre apretado y con matices según la casa encuestadora. Mientras mediciones como las de SocioMétrica, NC Report o GAD3 ubicaban al PP al frente y a Vox como tercera fuerza, otras como el CIS mostraban al PSOE arriba en intención de voto, con un repunte socialista en las últimas semanas que llevó a los analistas a hablar de un tablero abierto y disputado.

Para marcar contraste y alertar sobre el costo de un giro conservador, Sánchez —en sintonía con Colau, referente de Frente Amplio— convirtió a Javier Milei en una referencia recurrente de sus mítines y del debate televisado. En actos como el de Córdoba y en el cruce televisivo sostuvo que PP y Vox no ofrecen "un cambio" sino "una involución" comparable a la de Donald Trump —a quien acusó de traer "guerras", "inflación" y "odio"—, a la de los Bolsonaro en Brasil o a la de "este de los pelos y la motosierra en Argentina". Al tomar el caso argentino como advertencia, Sánchez denunció "un recorte con motosierra de 112.000 millones de euros", afirmó que "en Argentina usaron la motosierra y derivó en una recesión económica" y preguntó si sus rivales "no están viendo lo que pasa" en el país sudamericano. Con ello apuntó al ajuste severo del gasto público, el deterioro social y el golpe sobre el bolsillo y los servicios como un espejo incómodo que busca evitar en España.

Números económicos, promesas y balance

En el terreno económico, Sánchez recordó repetidamente a los votantes que presidió un período de crecimiento económico rápido y sostenido. En los últimos años, la economía española se ubicó entre las de mayor expansión en Europa —superando a Alemania, Francia, Italia o el Reino Unido— y se consolidó entre los países que más energías renovables utilizan. Desde 2018, el desempleo general cayó del 15% al 10% y el desempleo juvenil bajó del 34% al 22%, mientras el salario mínimo mensual trepó de 735 € (US$ 806) a 1.221 € (US$ 1.230), un salto del 66%.

A ese recorrido de gestión se suman la negociación en el Consejo Europeo de julio de 2020 por los fondos Next Generation (el paquete de recuperación pospandemia de la Unión Europea) y el despliegue de los PERTE (proyectos estratégicos financiados con fondos europeos). También figuran la "solución ibérica" para topar el precio del gas en el mercado eléctrico junto a Portugal, el Ingreso Mínimo Vital, los ERTE (mecanismos de suspensión temporal de empleo con cobertura pública) durante la pandemia, los aumentos de jubilaciones, la Ley de Vivienda, los gravámenes a grandes fortunas, banca y energéticas, y el diálogo y los indultos en Cataluña.

En política exterior, su gestión se centró en el europeísmo, el apoyo a Ucrania, la defensa de los derechos palestinos —incluyendo la denuncia de lo que su gobierno denominó genocidio israelí en Gaza—, la acogida a migrantes y refugiados y los choques con la Administración de Donald Trump —incluida la negativa a ceder bases conjuntas para ataques directos contra Irán o a elevar el gasto en defensa al 5% del PBI, tras lo cual Trump declaró en marzo: "No queremos tener nada que ver con España".

Crecimiento macroeconómico frente al costo de vida y la vivienda

Sin embargo, el propio balance deja al descubierto una fractura entre la macroeconomía y el día a día. El costo de vida también subió, el salario medio creció mucho más lento que el mínimo y, descontada la inflación, el poder adquisitivo del trabajador medio quedó prácticamente inalterado, mientras los críticos reprochan que el auge económico no alcanzó para mejorar lo suficiente los servicios públicos ni garantizar el acceso a viviendas asequibles.

Para intentar sostenerse en el poder en este 29-N, el programa electoral del PSOE para los comicios de noviembre de 2026 propone 500 medidas centradas en blindar los servicios públicos, intervenir en la vivienda y ajustar la carga fiscal sobre sectores de mayor capacidad contributiva:

Vivienda, trenes y defensa : destinar el 1% de la licitación anual de obra pública a un fondo de vivienda protegida y asequible, impulsar una Ley de Sostenibilidad y Movilización del Suelo, mejorar la red ferroviaria —con la modernización de Cercanías y Media Distancia, el sistema ERTMS nivel 2 entre Madrid y Sevilla y la reparación de 5.000 kilómetros de rutas estatales— y rechazar elevar el gasto en defensa al 5% del PBI.

Salud, trabajo e impuestos: reforzar la sanidad pública limitando su privatización, garantizar la atención psicológica gratuita con un tope de 30 días para la primera consulta, impulsar una Ley de Usos del Tiempo de Trabajo para promover la conciliación y la reducción de la jornada sin baja salarial, actualizar la prevención de riesgos laborales y elevar impuestos como la tasa Tobin (sobre transacciones financieras), la tributación a grandes tecnológicas e inteligencia artificial y un gravamen a los viajes de lujo con alta huella de carbono.

Distinto es el plano de sus libros Manual de resistencia y Tierra firme, escritos en etapas anteriores de su recorrido político y de gobierno. En ellos, el marco conceptual y las prioridades programáticas de aquellos años se ordenaron en torno a una socialdemocracia reformista, el diálogo social, la cogobernanza y el multilateralismo europeo, la transición verde y digital (con energías renovables, hidrógeno verde, la Carta de Derechos Digitales, los PERTE y los fondos Next Generation) y las políticas feministas.

Entre el ajedrez, la familia y el golpe judicial que sacudió su entorno más íntimo

Cuando bajan los decibeles de la campaña, Sánchez suele volver a su refugio familiar y a sus rutinas mínimas. Reivindica la huella de sus abuelos trabajadores —"Mis abuelos fueron personas humildes y trabajadoras. Conocieron el dolor de la emigración y las miserias de aquella época que hoy algunos añoran", contó en su primera entrevista con la revista española Lecturas, recordando a su abuelo Juan, emigrado a Alemania en los años sesenta y setenta junto a un joven padre de Pedro—. También destacó la influencia de sus padres: su padre, "Pedro padre", militante socialista y exgerente del Inaem (el organismo público de empleo) que influyó en su pasión socialista y en la devoción artística de su hermano menor, y su madre, Magdalena Pérez-Castejón, funcionaria de la Seguridad Social que a los 40 años estudió Derecho, coincidiendo en la universidad con él —"picándose" para ver quién sacaba mejores notas— y que él definió en aquella misma charla con Lecturas como "un ejemplo" porque "no importa la edad, nunca es tarde [para aprender]". Sobre su infancia en Tetuán y Aluche afirmó que fue "muy feliz" y que, si el chico de entonces se encontrara con el actual, "estaría orgulloso" de sus convicciones.

Casado con Begoña Gómez —cuya boda no religiosa ofició Trinidad Jiménez—, asegurpo que es "una fuente de inspiración" por "su fortaleza y por su humanidad". “Es un privilegio para mí tenerla a mi lado y aprendo de ella cada día. Nos hemos sostenido la mano en los momentos más difíciles. Y no imagino mi vida sin ella", añadió. Asimismo, admitió: "He tenido que renunciar a muchos momentos con mis hijas", aunque conserva el vínculo cotidiano a través de las comidas de los domingos y de las canciones y enlaces que comparten a diario por WhatsApp, con nombres como Rosalía, Sen Senra o Beach House, además de espacios como Radio 3 o All Songs Considered.

Ese espacio íntimo también quedó atravesado por el desgaste político y judicial. Su hermano menor, el director de orquesta David Sánchez ("David Azagra"), fue condenado el 14 de julio de 2026 a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación administrativa en su contratación en la Diputación de Badajoz.

Todo ocurrió en un contexto de investigaciones, allanamientos y presiones, incluidas las causas que alcanzan a su esposa y a aliados cercanos. Frente a esos frentes, Sánchez aseguró que "nunca supo" de las prácticas irregulares vinculadas a figuras de su entorno, como su exministro José Luis Ábalos (exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, en el marco del llamado caso Koldo o caso Ábalos), y prometió plena cooperación al afirmar que no puede haber "lugar para la impunidad".

Mientras tanto, él asegura que sigue estudiando, "sobre todo inglés", usa la meditación para abstraerse de las críticas y "reflexionar y mejorar", y hasta reconoce entre risas —según reveló The New York Times en el tramo final de la campaña— que en las partidas de ajedrez en línea que juega para relajarse entre los eventos proselitistas, su puntuación de 700 en chess.com, una de las más bajas, hace que pierda seguido. Ese refugio convive con un balance donde el crecimiento macroeconómico y del empleo se cruza con el encarecimiento de la vida, las huelgas, el trabado acceso a la vivienda, las denuncias de corrupción en su entorno, las crisis migratorias en Ceuta, el apagón de 2025, la tragedia ferroviaria de Urda en 2026 y este nuevo adelanto electoral.

Con las urnas a punto de abrirse, el tablero queda abierto y estrechado, pero la postal de Pedro Sánchez sigue siendo la misma que lo trajo hasta aquí: la de un competidor que aguanta el golpe, se sacude el polvo del parqué y vuelve a pararse frente al aro convencido de que el partido no termina hasta que suena la última chicharra.