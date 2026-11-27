Este domingo 29 de noviembre se realizan las elecciones generales en España que el mandatario Pedro Sánchez decidió adelantar al disolver las Cortes a comienzos de octubre. Sin embargo, los ciudadanos no elegirán de manera directa al próximo presidente, ya que el país funciona con una monarquía parlamentaria.

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Cómo funciona el sistema electoral en España

A diferencia del sistema electoral argentino, en España los ciudadanos votan a sus representantes en las Cortes Generales, integradas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Luego, los legisladores definen quién será el presidente del Gobierno mediante la investidura.

En estos comicios se eligen:

Los 350 integrantes del Congreso de Diputados

Los 208 senadores .

. El resto de la Cámara alta es designado por los parlamentos de las comunidades autónomas.

Para el Congreso, cada una de las 50 provincias funciona como una circunscripción, es decir, un distrito que reparte sus escaños. A ellas se suman las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Cada provincia tiene asegurados al menos dos diputados, mientras que Ceuta y Melilla cuentan con uno cada una. Los lugares restantes se distribuyen según la población. Por eso, en esta elección Madrid pondrá en juego 38 bancas y Barcelona, 32. En consecuencia, el total de votos que un partido consigue en todo el país no se traduce automáticamente en el mismo porcentaje de escaños.

¿Cómo se reparten las bancas en Diputados?

Para el Congreso, se vota la lista de un partido o coalición en cada distrito. Los nombres y su orden ya vienen definidos, y no se pueden cambiar. Luego, las bancas se reparten con el método D'Hondt, que también se utiliza en la Argentina para elegir diputados nacionales:

Piso electoral: solo participan del reparto las listas que reúnen al menos el 3% de los votos válidos de la circunscripción. Ese cálculo incluye los votos en blanco.

Divisiones: la cantidad de votos de cada lista se divide por 1, 2, 3 y así sucesivamente, hasta llegar al número de bancas en disputa.

Asignación: los escaños corresponden a los resultados más altos de esas divisiones.

Cómo se elige presidente en España en las elecciones: así es el sistema electoral (Foto: Reuters)

El Senado tiene otra lógica: los electores marcan candidatos de forma individual. En las provincias peninsulares se eligen cuatro senadores y se puede votar hasta tres. En las islas, Ceuta y Melilla las cantidades varían.

Cómo es la investidura del presidente del Gobierno

Una vez constituidas las nuevas Cortes Generales, comienza el camino para formar gobierno:

Consultas del rey: Felipe VI se reúne con representantes de los grupos políticos con presencia parlamentaria. Propuesta de un candidato: a través de la presidencia del Congreso, el monarca postula a un aspirante. Debate: el candidato presenta su programa de gobierno ante los diputados y les pide su confianza. Primera votación: para ser investido necesita mayoría absoluta, es decir, al menos 176 votos de 350. Segunda votación: si no los consigue, se vuelve a votar 48 horas después. En esa instancia alcanza con la mayoría simple: más votos a favor que en contra.

Por este motivo, las abstenciones pueden ser decisivas en la segunda votación. Cuando la investidura prospera, el rey nombra al presidente. El Senado no participa de esta decisión.

¿Puede gobernar un partido que no haya ganado las elecciones?

Sí, salir primero no garantiza llegar al poder: lo determinante es reunir los apoyos necesarios en el Congreso. Por eso, cuando ninguna fuerza tiene mayoría propia, las negociaciones y alianzas resultan fundamentales.

El antecedente más cercano es el de 2023. El Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo fue el más votado, pero no logró la investidura. Finalmente, Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), obtuvo 179 votos y continuó en el cargo. En las elecciones de este año, se espera una alianza entre el PP y el VOX, la tercera fuerza conducida por Santiago Abascal.