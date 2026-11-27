Quedan solo horas las elecciones generales de España y las últimas tres encuestas analizadas presentan resultados diferentes: dos dan como ganador al Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo y una favorece al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez.

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Encuestas en España 2026: quién gana según las últimas encuestas

En concreto, los sondeos 40dB y SocioMétrica anticipan un triunfo de la derecha del PP, en tanto que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) proyecta una victoria socialista por 9,7 puntos. Los tres estudios se difundieron el lunes 23 de noviembre, último día permitido antes de la veda española que prohíbe publicar sondeos durante los cinco días previos a los comicios, por lo que estos datos no miden posibles cambios de último momento.

40dB: el PP gana por menos de un punto

El escenario más parejo es el de la consultora 40dB, en un trabajo para el diario El País y la Cadena SER. El PP reúne el 31,8% y el PSOE, el 30,9%: con apenas 0,9 puntos de distancia, dentro del margen de error. Vox queda tercero, con 17,3%.

En el reparto de bancas, el PP llegaría a 130 diputados (incluidos los de su alianza con Unión del Pueblo Navarro, UPN), el PSOE a 124 y Vox a 57. De esta manera, la derecha sumaría 187 escaños, 11 por encima de la mayoría absoluta.

El sondeo se realizó con 7.500 entrevistas online realizadas entre el 10 y el 21 de noviembre, con un margen de error de ±1,1%.

Los últimos dos sondeos privados posicionan al PP de Feijóo como ganador

SocioMétrica: el PP saca tres puntos de ventaja

El sondeo de SocioMétrica para El Español también pone en primer lugar a los populares, con 32% de intención de voto. Detrás aparecen los socialistas, con 29%, y la fuerza de extrema derecha que lidera Santiago Abascal, con 18,1%.

Según esta proyección, el PP obtendría 135 bancas con UPN, el PSOE 115 y Vox 61. El bloque de derecha alcanzaría así 196 diputados, 20 más de los necesarios para controlar la Cámara.

La encuesta se realizó con 7781 entrevistas online, con datos relevados entre el 1° de septiembre y el 23 de noviembre y un margen de error de ±1,1%.

CIS: el PSOE aparece primero con amplia diferencia

El panorama cambia con el CIS. Su medición le otorga al PSOE un 34,4% de los votos, frente al 24,7% del PP. Vox se ubica en el tercer puesto, con 15,6%. Sin embargo, la encuesta pertenece al organismo público presidido por José Félix Tezanos, así a pesar de que es un resultado muy distinto al de las dos consultoras privadas, es clave tomar sus estimaciones en comparación con las demás mediciones y no de forma aislada.

Ficha técnica: 8.034 entrevistas telefónicas realizadas entre el 10 y el 17 de noviembre, con un margen de error de ±1,1%.

Quién puede gobernar España tras las elecciones: cómo se designa el presidente

Salir primero no garantiza llegar al Gobierno. En España, la ciudadanía vota a diputados y senadores, y luego el Congreso elige al presidente del Gobierno en la sesión de investidura. La Cámara de Diputados tiene 350 bancas y la mayoría absoluta es de 176.

Para gobernar, el PP de Núñez Feijóo deberá aliarse con el VOX

En una primera votación, el candidato propuesto por el rey necesita ese respaldo. Si no lo consigue, 48 horas después se vuelve a votar y le alcanza con tener más votos a favor que en contra. Por ese motivo, las alianzas pueden ser decisivas. Tanto 40dB como SocioMétrica indican que el PP necesitaría apoyarse en Vox para llegar a la mayoría absoluta.