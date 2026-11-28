Quiénes integran el PSOE de España: así es el Partido Socialista Obrero en las elecciones 2026

Este domingo 29 de noviembre se realizan las elecciones generales en España y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) llega con el presidente Pedro Sánchez como secretario general en busca de la reelección.

{{{htmlAmp}}}

Quiénes integran la conducción del PSOE en 2026

La Comisión Ejecutiva Federal es el órgano de dirección ejecutiva del partido. Entre sus principales referentes se encuentran:

Pedro Sánchez: secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección. El Comité Federal lo proclamó candidato y ratificó las listas para los comicios del 29 de noviembre.

María Jesús Montero: vicesecretaria general del PSOE y responsable de la coordinación estratégica de la campaña electoral.

Rebeca Torró: secretaria de Organización y portavoz del partido. Además, fue designada coordinadora general de la campaña.

Cristina Narbona: presidenta del PSOE. En la campaña quedó a cargo de la coordinación del programa electoral y, tras una reorganización de la dirección, asumió también la responsabilidad de Estudios y Programas.

El organigrama del PSOE está encabezado por Pedro Sánchez

La distribución de responsabilidades electorales fue informada el 5 de octubre. Dos semanas más tarde, el partido modificó parte de su estructura: el 17 de octubre, Torró asumió la portavocía tras la salida de Montse Mínguez, según informó Euronews. Sin embargo, estos nombres son parte de la conducción federal, no una lista exhaustiva.

Cómo se organiza la campaña socialista para el 29 de noviembre

El equipo electoral tiene funciones diferentes a las de la dirección permanente del partido. Según la composición aprobada en octubre, Torró coordina la campaña; Montero se ocupa de la estrategia y Narbona del programa. También fueron anunciados Anabel Mateos en movilización y César Mogo en voto exterior, un área de interés para los españoles que viven fuera del país, incluida la Argentina.

En las elecciones generales hay listas para el Congreso y candidaturas para el Senado, organizadas por circunscripción. Por eso, un cargo dentro de la Ejecutiva no implica automáticamente encabezar una boleta ni garantiza obtener una banca.

En Madrid, la lista socialista al Congreso está encabezada por Pedro Sánchez, seguido por Margarita Robles y Félix Bolaños. En Barcelona, la candidatura del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) tiene a Jordi Hereu en el primer lugar. Para consultar todas las listas se puede ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral Central reúne las publicaciones oficiales de candidaturas proclamadas.

Qué propone el PSOE en las elecciones de 2026

El programa socialista incluye medidas sobre vivienda, servicios públicos, pensiones y fiscalidad. En materia habitacional, en medio de la crisis de la vivienda, propone: