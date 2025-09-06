Trump vuelve a tomar el centro de la escena en el deporte en la final masculina del Abierto de EEUU

Foto de archivo del Presidente de EEUU Donald Trump en la Casa Blanca

Donald Trump se convertirá el domingo en el primer presidente estadounidense en ejercicio que asiste a Flushing Meadows, al unirse a las legiones de aficionados en Nueva York para presenciar un esperado enfrentamiento entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz por la final del torneo masculino.

El republicano ha asistido a numerosos eventos deportivos para reunirse con sus seguidores, pero puede que no reciba la bienvenida más calurosa en el Abierto de Estados Unidos, en la profundamente demócrata ciudad de Nueva York.

En su día fue un fijo del torneo antes de asumir el cargo y en 2015 fue abucheado por algunos aficionados al tenis poco después de lanzar su campaña presidencial.

Los espectadores pueden esperar medidas de seguridad extraordinarias en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, en Queens, el barrio natal de Trump, donde el torneo va camino de batir récords de asistencia por cuarto año consecutivo.

El torneo no ha visto a un presidente en ejercicio desde que Bill Clinton asistió en 2000. Barack y Michelle Obama asistieron en 2023, seis años después de que el demócrata dejara el cargo.

Alcaraz, segundo cabeza de serie, dijo que trataría de no pensar en Trump entre la multitud mientras aspira a su sexto título de Grand Slam.

"No quiero ponerme nervioso por ello", dijo el español a la prensa el viernes tras derrotar en semifinales a Novak Djokovic, ganador de 24 torneos grandes. "Pero creo que (...) es genial para el tenis tener al presidente en la final".

Trump acaparó los titulares cuando se convirtió en febrero en el primer presidente estadounidense en ejercicio que asistía a la Super Bowl. Los aficionados del Superdome de Nueva Orleans le recibieron con una mezcla de vítores y abucheos.

Meses después, Trump anunció desde la Casa Blanca que Washington acogería en 2027 el Draft de la NFL, un megaevento anual que atrae regularmente a cientos de miles de aficionados.

En julio asistió a la final del Mundial de Clubes, donde se sentó en los palcos del MetLife Stadium con el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, y permaneció en el escenario durante el levantamiento del trofeo por parte del Chelsea, para confusión de los futbolistas.

Trump asistirá también al partido de los Yankees de Nueva York frente los Tigres de Detroit en el 24º aniversario de los ataques del 11 de septiembre. A finales de este mes, se espera que asista a la Ryder Cup, la competición internacional bienal de golf, en Long Island.

Con información de Reuters