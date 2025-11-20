Ejército EEUU tiene nuevas opciones para perseguir a grupo al que vincula con Maduro: Pentágono

Pete Hegseth, secretario de Defensa de EEUU

20 nov (Reuters) -La decisión de Donald Trump de designar como organización terrorista extranjera a un presunto cártel de la droga que Estados Unidos vincula con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ofrece al Pentágono un abanico de nuevas opciones, dijo el secretario de Defensa Pete Hegseth.

El secretario de Estado Marco Rubio dijo el domingo que Estados Unidos designaría al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, lo que convierte en delito que cualquier persona en el país proporcione apoyo material al grupo.

Hegseth habló con One America News y, en extractos publicados el jueves, fue citado diciendo que la designación "trae un montón de nuevas opciones para Estados Unidos".

Hegseth dijo que Maduro "no es un líder legítimamente elegido de Venezuela" y repitió las acusaciones de que está involucrado en el tráfico de drogas. El mandatario siempre ha negado tal implicación.

No está claro cuándo tuvo lugar la entrevista, pero se emitirá el jueves.

Funcionarios estadounidenses han acusado al Cartel de los Soles de trabajar con la banda venezolana Tren de Aragua, que Washington designó anteriormente como una organización terrorista extranjera, para enviar narcóticos ilegales a Estados Unidos. La designación entrará en vigor el lunes.

El Gobierno de Trump ha alegado que Maduro dirige el Cartel de los Soles, algo que el líder socialista niega.

Cuando se le preguntó si la designación significa que Estados Unidos podría atacar los activos y los activos de Maduro en Venezuela, Trump ha dicho: "Nos permite hacerlo, pero no hemos dicho que vayamos a hacerlo".

Trump también ha dicho que podría estar abierto a conversaciones con Maduro.

La medida se conoce en medio de un enorme despliegue militar en la región, que incluye el mayor portaaviones de la Armada estadounidense, al menos otros ocho buques de guerra y aviones F-35.

Las fuerzas estadounidenses en la región han llevado a cabo al menos 21 ataques contra presuntos barcos de la droga en el Caribe y el Pacífico, matando al menos a 83 personas. Grupos de derechos humanos han condenado el accionar, calificándolo de ejecuciones extrajudiciales ilegales de civiles.

Maduro ha denunciado en repetidas ocasiones que el objetivo de Estados Unidos es expulsarle del poder.

Con información de Reuters