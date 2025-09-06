Tras la apertura de su nuevo "Depósito de Deportaciones" en el estado de Florida, el presidente Donald Trump dió un paso más allá al cambiar el nombre del Departamento de Defensa por el de "Departamento de Guerra", nombre que esa misma oficina llevaba hasta 1947. Pero lo polémico no fue la medida, sino la forma en la que la hizo: publicó en Truth Social, su propia red social, una imagen inspirada en la película "Apocalypse Now" hecha con Inteligencia Artificial en la que aparece él, bajo la frase "me encanta el olor a deportaciones por la mañana". Esa expresión es similar a la que surge en la misma película, que dice "me encanta el olor a napalm por la mañana".

Pero lo contundente de la publicación del magnate no tiene que ver solamente con la frase, sino con otro de los mensajes: "Chicago ahora sabrá por qué se llama Departamento de GUERRA", escribió también el presidente Trump sobre la misma imagen, que también cuenta con la frase "Chipocalypse Now", una tercera referencia a la película de Francis Coppola, filmada en 1979.

Respecto al cambio de nombre de la oficina de Defensa, el propio Trump consideró que "es un nombre más apropiado, especialmente viendo cómo está el mundo. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo. Hemos estado hablando de este Departamento de Guerra. Ganamos la Primera Guerra Mundial. Ganamos la Segunda Guerra Mundial. Ganamos todo antes y después de eso", explicó.

El presidente aseguró que, si bien no sabe si el Congreso debe avalar el cambio de nombre del Departamento o no, lo averiguarán. Sin embargo ya hizo circular imágenes de la puerta de la oficina del Departamento, con la consigna de "Departamento de Guerra" en lugar de Defensa.

El mensaje de Trump en Truth Social, amenazando a Chicago con intervenir con fuerza.

Qué está pasando en Chicago y por qué se dan las amenazas de Trump

Todo este revuelo llegó después de que se supiera que el Pentágono se está planeando organizar un despliegue de militares de la Guardia Nacional en Chicago para combatir el crimen y la inmigración en la ciudad, dentro de lo que es en una operación similar a la que se hizo en Los Ángeles hace algunos meses, para combatir las protestas públicas o la que ya se está llevando adelante en Washington, la capital del país.

Brandon Johnson, alcalde de Chicago, se anticipó al despliegue de la Guardia Nacional que Trump tenía planificado y ya firmó una orden ejecutiva que fuerza a todos los funcionarios públicos a "no colaborar con el Gobierno federal"