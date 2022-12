Biden convoca a los políticos de EEUU a pronunciarse abiertamente contra el antisemitismo

(Agrega información sobre la condena de la Casa Blanca a expresiones antisemitas)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió hoy a la clase política "denunciar y rechazar el antisemitismo", días después de que su predecesor, el republicano Donald Trump, recibiera a un negacionista del Holocausto en su residencia en Florida y luego de que el popular rapero norteamericano Kanye West afirmara que ama a Adolf Hitler y defendiera con énfasis su postura nazista, lo que le valió la suspensión de su cuenta de Twitter.

"Solo quiero dejar algunas cosas claras: el Holocausto sucedió. Hitler era una figura demoníaca. Y en lugar de darle una plataforma, nuestros líderes políticos deberían denunciar y rechazar el antisemitismo dondequiera que se esconda", enfatizó el mandatario en su perfil oficial de Twitter Biden sentenció que "el silencio es complicidad".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Estas declaraciones se producen después de que la cuenta del rapero en esa red social fuera suspendida por su nuevo dueño, el magnate sudafricano Elon Musk, por publicar una imagen de una esvástica y una estrella de David entrelazadas.

"De este tipo (Hitler) que inventó las autopistas e inventó el mismo micrófono que uso como músico no puedes decir en voz alta que alguna vez hizo algo bueno y estoy harto de eso. Me he cansado de las clasificaciones", expresó.

West, también conocido como Ye, afirmó que "cada ser humano tiene algo de valor, especialmente Hitler" y fue más allá al afirmar que "no mató a seis millones de judíos, eso es objetivamente incorrecto".

West formuló estas explosivas declaraciones anoche en un programa de TV conducido por Alex Jones, considerado como un teórico de la conspiración en medios de Estados Unidos desde que sostuvo que los ataques en 2001 a las Torres Gemelas fueron organizados por el Gobierno de su país.

En una parte del reportaje, se escucha al presentador argumentar que "la mayoría de los judíos son grandes personas", aunque está de acuerdo en que hay una "mafia judía".

El artista también aseguró que había "muchas cosas" que le agradaban sobre Hitler y agregó además frases como "no me gusta la palabra 'maldad' al lado de (la de) los nazis" y "amo a los judíos, pero también amo a los nazis".

Los comentarios del cantante provocaron que las principales marcas asociadas desde hace tiempo con su música, línea de moda y negocios decidieran cortar lazos, medida que dijo haberle costado cientos de millones de dólares.

Musk expresó que solo quería expresar "que su cuenta fue suspendida por incitación a la violencia".

El famoso rapero, de 45 años y que afirma estar aquejado de trastorno bipolar, también compartió una foto de un Musk sin camiseta y siendo rociado con agua, con la leyenda: "Recordemos siempre esto como mi último tuit".

La medida se tomó después de que West hiciese pública una conversación entre él y Musk, reportaron las agencias de noticias Europa Press y AFP.

"Lo siento, pero has ido demasiado lejos, esto no es amor", escribió el flamante jefe de Twitter en un mensaje privado.

La Casa Blanca también había condenado a Trump por recibir a West en su residencia de Mar-a-Lago la semana pasada. Según el expresidente, que buscará la postulación republicana en las elecciones de 2024, el rapero invitó a cenar a varios amigos, entre ellos el supremacista blanco Fuentes.

West, quien ha insinuado que también se postulará para presidente de Estados Unidos en 2024, se ha convertido en persona non grata en el mundo de los negocios por anteriores declaraciones antisemitas.

A raíz de este nuevo escándalo, la Coalición Republicana Judía exhortó a quienes aún lo apoyan a deslindarse del artista.

Con información de Télam