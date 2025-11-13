Los partidos gobernantes alemanes alcanzan un compromiso sobre el servicio militar

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius (dcha), se dirige a los medios en la Cámara Baja del Parlamento, el Bundestag, en Berlín, Alemania.

, 13 nov (Reuters) -Los socios de la coalición alemana anunciaron el jueves un compromiso sobre las nuevas normas del servicio militar, un elemento clave en una iniciativa más amplia para reconstruir las mermadas fuerzas armadas del país.

El modelo acordado por los conservadores del canciller Friedrich Merz y los socialdemócratas de centroizquierda contempla un sistema híbrido basado en el servicio voluntario con la opción de una llamada a filas obligatoria en caso necesario.

Al igual que otros países europeos, Alemania, que contaba con un ejército de casi medio millón de soldados durante la Guerra Fría, redujo sus fuerzas armadas durante los años de paz en los años 90.

"Haremos más atractivo el servicio voluntario, queremos que el mayor número posible de jóvenes se sientan atraídos por el servicio a su país", dijo a la prensa Jens Spahn, líder parlamentario del partido de Merz, la Unión Cristiano Demócrata. "Si al final el servicio voluntario no es suficiente, tendrá que haber un elemento obligatorio".

El acuerdo se produjo tras semanas de discusiones sobre qué forma de servicio militar sería la más adecuada para aumentar el número de tropas y mantener al mismo tiempo un amplio apoyo popular.

Ante las amenazas de Rusia y la fuerte presión de Estados Unidos, tradicional aliado de Alemania, Merz se ha comprometido a convertir la Bundeswehr en el ejército convencional más fuerte de Europa.

Actualmente cuenta con unos 182.000 soldados uniformados y se ha fijado el objetivo de aumentar el tamaño de la fuerza hasta 255.000-270.000, con otros 200.000 reservistas.

La guerra en Ucrania y la dura advertencia de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Europa debe asumir la responsabilidad de su propia defensa han desencadenado una carrera para reconstruir y reequipar las fuerzas armadas tras años de abandono.

