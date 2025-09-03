Un informe que publicó el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad esta semana, reveló que 21.000 niños gazatíes padecen de alguna discapacidad, producto de los ataques que la región palestina sufre desde octubre de 2023. El documento también denuncia un colapso de los sistemas de atención a personas discapacitadas en la Franja, aparte de muchas trabas en Cisjordania.

La notificación cuenta también que los niños afectados presentan diferentes tipos de deficiencias, aunque sin especificar si son por lesiones, enfermedades, falta de atención médica o mismo condiciones agravadas por el conflicto. La magnitud de la crisis se nota también en que 40.500 menores resultaron heridos, de los cuales cerca de 10.000 padecen secuelas permanentes que podrían acompañarlos toda la vida.

A la tragedia se sumó la pérdida irreparable de vidas. Ya son 18.000 niños los que fueron asesinados en Gaza desde que empezó la ofensiva israelí. La ONU advierte que, sin una respuesta internacional contundente, miles de pequeños quedarán sin la posibilidad de recibir la atención especializada que necesitan para su recuperación.

Un sistema de atención colapsado: el lado B de la crisis en Gaza

El comité de la ONU indicó que la infraestructura médica y social destinada a personas con discapacidad en Gaza prácticamente dejó de funcionar, producto de los bombardeos y la falta de insumos. Esto implica que los niños heridos no cuentan con prótesis, terapias de rehabilitación ni apoyos básicos para poder adaptarse a sus nuevas condiciones de vida.

En Cisjordania la situación tampoco es alentadora: las restricciones de movilidad, los bloqueos y la escasez de recursos impiden que las familias puedan acceder a tratamientos adecuados. Las organizaciones humanitarias remarcan que los menores que sobreviven a los ataques enfrentan "un futuro marcado por el dolor físico y psicológico", según indicaron los médicos y asistentes en la zona de conflicto.

Llamado internacional de emergencia

La ONU instó a los Estados miembros y a las agencias humanitarias a reforzar la ayuda destinada a la atención de niños con discapacidad en la región. De acuerdo a lo que explicó el organismo, se necesita con urgencia la entrada de equipamiento médico, personal especializado y programas de apoyo psicosocial.

Los muertos palestinos de hoy por ataques de Israel ya superan los 70

El número de víctimas palestinas por ataques israelíes del día de hoy continuó aumentando. Según fuentes médicas, al menos 73 personas fueron asesinadas, 43 de ellas en la Ciudad de Gaza, el epicentro actual de la ofensiva israelí que busca ocupar con sus tropas esa zona.

Además, 16 palestinos fallecieron por ataques israelíes cuando intentaban buscar comida para enfrentar la hambruna masiva que impone Israel a través de su bloqueo militar.