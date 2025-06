El gobierno iraní lanzó hoy una advertencia directa contra el argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), un diplomático de vasta trayectoria.

A través de un posteo en sus redes sociales, Ali Larijani -uno de los principales asesores del ayatolá y líder supremo Ali Jamenei- lanzó una frase inquietante: “Una vez que termine la guerra, nos ocuparemos de Grossi”.

La intimidación hacia el diplomático surgió en medio de la creciente tensión entre Israel e Irán, ya que las autoridades del país islámico expresaron recientemente su descontento por los informes de la OIEA sobre su programa nuclear.

De hecho, Teherán consideró que la reciente publicación de un informe del organismo de la ONU, en el que se detallan aspectos sensibles de su programa nuclear, habría incidido para que la comunidad internacional apoye la ofensiva israelí.

Irán estaba lejos de tener armas nucleares, según explicó la ONU

Después de varias opiniones cruzadas respecto a los daños en las plantas nucleares de Irán a partir de los bombardeos israelíes, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) afirmó que los ataques hicieron "retroceder la capacidad de enriquecimiento nuclear" del país persa de forma “significativa”. El director del organismo también reconoció que el desarrollo de las armas de destrucción masiva no iba a ser inmediato.

Rafael Grossi, el argentino a cargo del organismo de la ONU, explicó que los ataques de Israel dañaron varias instalaciones nucleares, siendo Natanz la más afectada. Aclaró además que la instalación de enriquecimiento de esa planta fue "completamente destruida", mientras que sus instalaciones eléctricas fueron "destruidas", pero afectando solamente al funcionamiento de las centrifugadoras subterráneas.

Aparte de Natanz, otro centro nuclear afectado fue el de Ispahán, en el que unos tres o cuatro edificios sufrieron daños “considerables”, aunque sus instalaciones subterráneas no parecen haber resultado afectadas. En el caso del centro nuclear de Fordow, por su parte, no parece haber sufrido daños importantes, salvo “impactos perimetrales”, en palabras del propio Grossi.

A la pregunta sobre el tiempo que teóricamente habría necesitado Irán para desarrollar un arma nuclear, Grossi sugirió que no era cuestión de días, pero tampoco de años. “Yo me atrevería a ser quizá más serio al respecto. No creo que (fuera) cuestión de años. Pero esto son especulaciones”, afirmó.

Si bien las autoridades israelíes afirmaron que Irán podría desarrollar un "arma nuclear", la directora de política de no proliferación de la Asociación de Armas con sede en EE.UU destacó en diálogo con la BBC que Netanyahu "no presentó ninguna evidencia clara de que Irán estuviera al borde de fabricar armas". "Irán ha estado en una situación de casi cero fugas durante meses", dijo a la BBC Kelsey Davenport, en referencia al tiempo que le tomaría a Irán adquirir suficiente material fisible para una bomba si decidiera hacerlo.