La UE y EEUU están a punto de cerrar un acuerdo sobre minerales críticos, según Bloomberg

En esta ilustración, tomada el 20 de marzo de 2025, se aprecian las banderas de Estados Unidos y la Unión Europea

La ​Unión Europea y Washington están a punto de alcanzar un acuerdo para ‌coordinar la producción ‌y el abastecimiento de minerales críticos, según informó Bloomberg News el viernes.

El posible acuerdo incluiría incentivos, como garantías de precios mínimos, que podrían favorecer a los proveedores no chinos, según el informe, que basa ​su información en ⁠un "plan de acción".

La UE y EEUU ‌también cooperarían en materia de normas, ⁠inversiones y proyectos conjuntos, ⁠además de aumentar la coordinación ante cualquier interrupción del suministro por parte de países como ⁠China, añadió el informe.

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La Comisión Europea ​se negó a comentar esta ‌información. La oficina del ‌Representante de Comercio de EEUU no respondió ⁠de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

El comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, dijo en ​marzo que ‌había mantenido una reunión "muy positiva" con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, al margen de una reunión ministerial de la Organización ⁠Mundial del Comercio (OMC) en Camerún, donde ambas partes acordaron seguir avanzando en el trabajo sobre minerales críticos y también debatieron sobre aranceles.

El acuerdo entre la UE y EEUU abarcaría "los minerales críticos a lo largo de toda la ‌cadena de valor y la gestión del ciclo de vida, incluyendo la exploración, la extracción, el procesamiento, el refinado, el reciclaje y la recuperación", informó Bloomberg, basándose en un ‌memorando de entendimiento no vinculante.

Estados Unidos se ha esforzado por conseguir acceso a las reservas ‌de minerales ⁠críticos, especialmente a las cadenas de suministro de tierras raras, actualmente ​dominadas por actores chinos.

Con información de Reuters