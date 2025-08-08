A FONDO-Canadá intenta salvar su relación con México tras desacuerdo con Trump

Imagen de archivo de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, regalando un balón de fútbol al primer ministro canadiense, Mark Carney, en una reunión bilateral durante la cumbre de líderes del G7 en Kananaskis, Alberta, Canadá.

El primer ministro Mark Carney está luchando por salvar la relación de su país con México después de que se estropeó a fines del año pasado cuando funcionarios canadienses sugirieron que sería mejor que negociaran un acuerdo comercial solo con el gobierno de Donald Trump.

Carney intentó romper el hielo en una llamada telefónica con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en julio, elogiando un balón de fútbol de fabricación indígena que ella le había regalado en la reunión del G-7 y diciendo que esperaba visitar México pronto.

La cálida apertura, transmitida a Reuters por tres personas familiarizadas con la llamada, destaca el intento de Canadá de reparar el daño después de una serie de desaires públicos por parte de funcionarios canadienses, incluido el primer ministro de Ontario, Doug Ford, quien dijo en noviembre que cualquier comparación de Canadá con México era "la cosa más insultante que he escuchado".

México y Canadá son, en muchos sentidos, aliados naturales. Se han beneficiado de acuerdos comerciales trilaterales con Estados Unidos durante 31 años: primero, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 y, posteriormente, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) que lo reemplazó en 2020.

Pero la relación entre ambos países se ha visto afectada por acusaciones de traición por ambas partes y por el recuerdo de las tensas negociaciones con Trump. Altos funcionarios prácticamente dejaron de comunicarse en noviembre después de que el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau considerara la posibilidad de cerrar un acuerdo comercial con Estados Unidos sin México, sugiriendo que Estados Unidos y Canadá estaban más alineados en temas como China.

Unos días después, Trudeau voló a Mar-a-Lago para una visita sorpresa a Trump, lo que dejó atónitos a los funcionarios mexicanos. Parecía que Canadá ya había desarrollado una estrategia para lidiar con el líder republicano mientras México se lamentaba, según un funcionario mexicano.

Sheinbaum, enfurecida, ordenó a sus funcionarios que dejen de tratar con los canadienses, al menos hasta que Trudeau deje el cargo, según el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

Nueve meses después, Canadá se encuentra en desventaja frente a Trump, mientras que México disfruta de su relativo éxito. La semana pasada, Trump otorgó a México una pausa de 90 días en la entrada en vigor de nuevos aranceles, manteniéndolos en el 25%, mientras que los aumentó a Canadá al 35%.

Ahora, en un notable cambio de actitud, los funcionarios canadienses están en una campaña para recuperar el favor de México y salvar el acuerdo comercial trilateral que Trudeau sugirió que estaba dispuesto a abandonar, según dos personas con conocimiento de la tensa relación de los países.

Ese tratado continúa protegiendo una gran cantidad de exportaciones canadienses y mexicanas a Estados Unidos de las últimas rondas de aranceles de Trump.

Carney dijo el martes que "es importante preservar" el acuerdo trilateral mientras el ministro de Asuntos Exteriores y el ministro de Finanzas de Canadá viajaron esta semana a México para una visita de dos días con altos funcionarios.

Cuando Reuters le preguntó si el propósito de su visita era reparar los lazos rotos con México, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, dijo: "Es extremadamente importante para Canadá tener una relación resiliente con México y, de hecho, estoy aquí para impulsar esa relación".

Sheinbaum reiteró ese mensaje. "Fortalecemos la relación entre nuestros países", escribió en X sobre la visita del martes. Una portavoz suya declinó hacer más comentarios.

"MIRARSE AL ESPEJO"

El hecho de que reparen su asociación y se conviertan en un bloque muy unido en las negociaciones con Estados Unidos tendrá consecuencias duraderas no solo para los tres países, sino para las miles de empresas que dependen del libre comercio en la región, desde fabricantes de automóviles hasta proveedores médicos, dijeron tres analistas comerciales.

"La gran pregunta que tengo es si existe una verdadera comunicación o coordinación entre México y Canadá", comentó Kenneth Smith, exnegociador comercial de México. "No me da la impresión de que sea así. Creo que ambos países operan bilateralmente con Estados Unidos y punto".

Smith dijo que México salvó a Canadá de ser expulsado del tratado TMEC cuando los negociadores canadienses y estadounidenses entraron en una "pelea severa" durante las negociaciones en 2018.

"México insistió en que el acuerdo siguiera siendo trilateral", dijo Smith, quien representó a México en esas negociaciones, y agregó que es esa historia la que probablemente hizo que los funcionarios mexicanos se sintieran especialmente amargados cuando Canadá pareció desdeñar a México para congraciarse con Trump.

Una fuente canadiense involucrada en las conversaciones de 2018 cuestionó rotundamente esa caracterización.

"El equipo mexicano actuó a nuestras espaldas y negoció su propio acuerdo bilateral con Estados Unidos. Trump luego usó eso para presionar a Canadá para que hiciera concesiones", dijo la fuente, que habló bajo condición de anonimato.

La fuente dijo que la animadversión con México derivada de las negociaciones de 2018 es parte de la razón por la que los funcionarios canadienses expresaron interés el año pasado en un acuerdo bilateral con Estados Unidos.

"Si hay mexicanos que sienten que Canadá los traicionó, deberían mirarse al espejo", comentó la fuente.

DIMES Y DIRETES

Después de que Trudeau se marchara de Mar-a-Lago con las manos vacías a principios de año, la relación se tornó abiertamente hostil, con él y Trump intercambiando agravios.

Sheinbaum, por su parte, insistió en mantener el apoyo de Trump, prácticamente a cualquier precio, según tres personas familiarizadas con su estrategia.

Mientras los canadienses caían en un bache más profundo con Trump, Carney, quien reemplazó a Trudeau como primer ministro en marzo, buscó hacer las paces con México invitando a Sheinbaum a asistir a la cumbre del Grupo de los 7 en Canadá.

Sheinbaum retrasó su aceptación durante casi tres semanas, pero finalmente accedió. Trump abandonó la cumbre antes de tiempo sin reunirse con Sheinbaum, un hecho que preocupó a la presidenta de México, según uno de sus asesores.

La invitación de Carney y la asistencia de Sheinbaum parecieron marcar un cambio en la relación entre ambos países, afirmó Pedro Casas, director general de la Cámara de Comercio Americana de México (AmCham). Añadió que envió un mensaje claro: ambos líderes están juntos en esto.

El primer ministro canadiense mostró su buena fe a Sheinbaum durante la siguiente llamada telefónica que sostuvieron en julio. Le comunicó que al día siguiente Canadá anunciaría límites a las importaciones de acero producido en otros países para ayudar al sector siderúrgico nacional, afectado por los aranceles del 50% impuestos por Trump.

Pero Carney aseguró a Sheinbaum que la medida no afectaría las importaciones desde México, según dos personas con conocimiento de la conversación.

A pesar de sus reservas sobre Canadá, Sheinbaum ha dejado en claro que está completamente comprometida con salvar el acuerdo comercial trilateral con ese país y con Estados Unidos. Si los tres países no renuevan el pacto el próximo año, el tratado expirará automáticamente en 2036, lo que creará un impacto económico potencialmente desastroso para México.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, ha planteado en privado la idea de abandonar el acuerdo en favor de un acuerdo comercial bilateral con México, según el funcionario mexicano, un escenario que, según la persona, México no está dispuesto a aceptar.

Lutnick no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters. La Casa Blanca tampoco respondió a una solicitud de comentarios.

"México sabe muy bien que si intentamos competir de igual a igual con Washington, la asimetría en las negociaciones favorecerá a Estados Unidos", dijo el exnegociador comercial mexicano Juan Carlos Baker. "Siempre es mejor tener un juego de tres jugadores", agregó.

Con información de Reuters