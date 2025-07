Condenaron al ex presidente Uribe por manipular testigos para perjudicar a un senador

La Justicia colombiana condenó este lunes al ex presidente Álvaro Uribe por el delito de manipular testigos para vincular al senador de izquierda Iván Cepeda en acciones ilegales. Según concluyó la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, el ex mandatario y aún referente de la derecha de ese país, es responsable del delito de soborno ya que ofreció distintos tipos de beneficios a personas privadas de su libertad para que mintieran sobre el defensor de derechos humanos y actual aliado del presidente Gustavo Petro. La tensión política alrededor del juicio fue tan importante que unas horas antes de que se conociera la sentencia, la Corporación Jueces y Magistrados de Colombia había pedido medidas de protección para la magistrada a cargo del proceso y garantías de que se respetaría su decisión.

Las reacción del trumpismo que apoya ciegamente a Uribe no se hizo esperar. Una de sus principales interlocutoras, la congresista María Elvira Salazar, opinó que hoy se "consumó una infamia" contra el ex presidente. "Lo condenan porque se negó a pactar con criminales, porque es un obstáculo para la izquierda radical que quiere tomar el poder y convertir a Colombia en otra Venezuela", afirmó la congresista por Florida en X. Y cerró: "Desde Estados Unidos, alzamos la voz: ¡Uribe no está solo! ¡Los colombianos decentes y amantes de la libertad están con él!".

Las declaraciones de un ex paramilitar que complicaron a Uribe

Este lunes, la jueza también dio credibilidad al testimonio del ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, figura clave en el juicio contra el ex presidente colombiano Álvaro Uribe al haber grabado una conversación con un abogado enviado por el ex presidente para ofrecerle beneficios jurídicos a cambio de testificar a su favor.

"Todas las pruebas reunidas permiten concluir que el testigo (Monsalve) no está faltando a la verdad", afirmó la jueza sobre el ex paramilitar. La jueza Heredia tomó por válidas las grabaciones del "reloj espía" que usó Monsalve en una conversación que tuvo en la cárcel en 2018 con el abogado Diego Cadena, presuntamente enviado por Uribe para ofrecerle beneficios jurídicos a cambio de testificar a su favor.

"No se observa en la conversación una inducción por parte de quien graba. Se limitaron a mostrar que Juan Guillermo Monsalve estaba siendo presionado para cambiar su versión ante el senador Iván Cepeda", resaltó la jueza según informó el diario El Tiempo.

El abogado vinculado a Uribe había ido al penal para lograr que Monsalve no declarase sobre los supuestos vínculos del expresidente con esos grupos armados ilegales. Según la jueza, en el caso de Monsalve se puso en marcha una campaña para que "faltara la verdad ante la Corte Suprema de Justicia y desmintiera lo dicho" anteriormente sobre supuestos vínculos con los paramilitares de Uribe y su hermano Santiago.

El caso comenzó en 2012 cuando Uribe, presidente de 2002 a 2010, denunció al senador Iván Cepeda por supuestamente haber "recorrido" cárceles del país para presentar "falsos testimonios" en su contra sobre el surgimiento del paramilitarismo en la región de Antioquia.

Sin embargo, tras la recopilación de pruebas, la jueza logró constatar que los abogados del ex presidente fueron los que buscaron manipular a testigos para que apuntaran a Cepeda.

Con información de EuropaPress.