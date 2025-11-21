Por qué Chile se llama así: origen y significado del nombre del país

Chile se llama oficialmente así desde 1824, el nombre encierra una mezcla de tradiciones indígenas, exploraciones coloniales y distintas interpretaciones sobre la geografía del territorio. A lo largo del tiempo surgieron varias teorías sobre el origen. De dónde proviene y qué significa realmente la palabra que identifica al país andino.

¿Cuál es el origen del nombre de Chile?

Existen diferentes creencias respecto al nombre que identifica al país vecino y, a pesar de que la palabra no tiene un origen claro, el territorio adoptó oficialmente el nombre de Chile el 30 de julio de 1824 por un decreto del director supremo Ramón Freire. La creencia popular señala que el término proviene de los pueblos originarios del país, aunque al respecto circulan diferentes versiones.

Algunos consideran que la etimología es onomatopéyica. Hay quienes creen que el nacimiento de la palabra, en realidad, proviene del canto del pájaro llamado trile que emite un sonido parecido a "¡chile, chile!".

Chile comenzó a llamarse oficialmente así en 1824

Por otro lado, otros dicen que la palabra viene de la voz quechua de los aymarás Chili o Tchili, que significa frío o nieve. Sin embargo, otros investigadores consideran que proviene de la expresión quechua Chiri que significa Por qué Chile se llama así: origen y significado del nombre del país. Cabe recordar que en Arequipa el río que pasa por la ciudad se llama Chili, lo que refuerza la idea de que los habitantes de dicha región -que emigraron al valle del Aconcagua durante la conquista inca- pudieron influir en la consolidación del nombre del país.

En ese sentido, actualmente la versión más aceptada en el país es que la palabra Chile proviene del fonema aymará Chili al que se le atribuyen dos significados posibles:

"Confín del mundo"

"El lugar más alejando o más hondo de la tierra"

Cuándo empezó a usarse el nombre "Chile"

A pesar de las incertidumbres respecto al origen del nombre, el país comenzó a usar oficialmente Chile el 30 de julio de 1824. Cuando Freire decretó sustituir la palabra "Patria", con la que solían llamar al territorio por Chile.

Antes de llamarse oficialmente Chile, la república chilena ya contaba con su bandera

En el país ya existía otro decreto con el cual prócer Bernardo O’Higgins había oficializado el gentilicio ‘chileno’ para que los habitantes dejaran de llamarse "español de x parte". Incluso, antes de tener oficialmente el nombre de Chile, la república contaba con bandera. Esta fue oficialmente adoptada el 18 de octubre de 1817.