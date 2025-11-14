Lista de todos los presidentes de la historia de Chile

Se acercan otras elecciones presidenciales en Chile y vuelve a aparecer la duda de quiénes gobernaron el país a lo largo de la historia. Conocer quiénes fueron los presidentes es clave para entender cómo evolucionó el país desde su independencia hasta la actualidad.
Uno por uno, la lista completa de todos los presidentes de Chile
Desde su independencia Chile tuvo presidentes elegidos por voto popular, mandatarios designados por juntas de gobierno y dictaduras, cada uno tomó su propio rumbo político, económico y social determinado y marcó para siempre la historia del país chileno. Estos fueron:
- Manuel Blanco Encalada: gobernó entre el 9 de julio de 1826 y el 9 de septiembre de 1826.
- Ramón Freire Serrano: desde el 25 de enero de 1827 al 8 de mayo de 1827.
- Francisco Antonio Pinto Díaz: fue presidente entre el 19 de octubre de 1829 y 2 de noviembre de 1829.
-
José Joaquín Prieto Vial: entre el 18 de septiembre de 1831 y el 18 de septiembre de 1841.
-
Manuel Bulnes Prieto: gobernó entre el 18 de septiembre de 1841 y el 18 de septiembre de 1851.
-
Manuel Montt Torres: desde el 18 de septiembre de 1851 al 18 de septiembre de 1861.
-
José Joaquín Pérez Mascayano: entre el 18 de septiembre de 1861 y el 18 de septiembre de 1871.
-
Federico Errázuriz Zañartu: entre el 18 de septiembre de 1871 y el 18 de septiembre de 1876.
-
Aníbal Pinto Garmendia: entre el 18 de septiembre de 1876 y el 18 de septiembre de 1881.
-
Domingo Santa María González: entre el 18 de septiembre de 1881 y el 18 de septiembre de 1886.
-
José Manuel Balmaceda Fernández: entre el 18 de septiembre de 1886 y el 29 de agosto de 1891.
A lo largo de su historia Chile ha tenido 38 presidentes, democráticos y de factos
-
Jorge Montt Álvarez: del 26 de diciembre de 1891 y el 18 de septiembre de 1896.
-
Federico Errázuriz Echaurren: entre el 18 de septiembre de 1896 y el 12 de julio de 1901.
- Germán Riesco Errázuriz: entre el 18 de septiembre de 1901 al 18 de septiembre de 1906.
- Pedro Montt Montt: entre el 18 de septiembre de 1906 al 16 de agosto de 1910.
- Ramón Barros Luco: entre el 23 de diciembre de 1910 y el 23 de diciembre de 1915.
- Juan Luis Sanfuentes Andonaegui: entre el 23 de diciembre de 1915 y el 23 de diciembre de 1920.
- Arturo Alessandri Palma: entre el 23 de diciembre de 1920 y el 12 de septiembre de 1924, y entre el 12 de marzo de 1925 y el 1 de octubre de 1925
- Emiliano Figueroa Larraín: entre el 23 de diciembre de 1925 hasta el 7 de abril de 1927.
- Carlos Ibáñez del Campo: entre el 21 de julio de 1927 y el 26 de julio de 1931.
- Juan Esteban Montero Rodríguez: entre el 4 de diciembre de 1931 al 4 de junio de 1932.
- Arturo Alessandri Palma: entre el 24 de diciembre de 1932 y 24 de diciembre de 1938.
- Pedro Aguirre Cerda: entre el 24 de diciembre de 1938 y el 25 de noviembre de 1941.
- Juan Antonio Ríos Morales: entre el 2 de abril de 1942 y el 27 de junio de 1946.
- Gabriel González Videla: entre el 3 de noviembre de 1946 y el 3 de noviembre de 1952.
- Carlos Ibáñez del Campo: entre el 3 de noviembre de 1952 y el 3 de noviembre de 1958.
- Jorge Alessandri Rodríguez: entre el 3 de noviembre de 1958 y el 3 de noviembre de 1964.
- Eduardo Frei Montalva: entre el 3 de noviembre de 1964 y el 3 de noviembre de 1970.
- Salvador Allende Gossens: entre el 3 de noviembre de 1970 y el 11 de septiembre de 1973.
Se espera que Boric finalice su mandato en marzo de 2026
- Augusto Pinochet Ugarte: dictadura entre el 17 de diciembre de 1974 y el 10 de marzo de 1981, y entre el 11 de marzo de 1981 y el 11 de marzo de 1990 (con rango constitucional).
- Patricio Aylwin Azócar: entre el 11 de marzo de 1990 y el 11 de marzo de 1994.
- Eduardo Frei Ruiz-Tagle: entre el 11 de marzo de 1994 y el 11 de marzo de 2000.
- Ricardo Lagos Escobar: entre el 11 de marzo de 2000 y el 11 de marzo de 2006.
- Michelle Bachelet Jeria: entre el 11 de marzo de 2006 y el 11 de marzo de 2010.
- Sebastián Piñera Echenique: entre el 11 de marzo de 2010 al 11 de marzo de 2014.
- Michelle Bachelet Jeria: entre el 11 de marzo de 2014 y el 11 de marzo de 2018.
- Sebastián Piñera Echenique: entre el 11 de marzo de 2018 al 11 de marzo de 2022.
- Gabriel Boric Font: desde el 11 de marzo de 2022 a la fecha, se espera que gobierne hasta el 11 de marzo de 2026.