Elecciones en Chile 2025: ¿Qué se elige?

Qué se vota en las elecciones presidenciales y parlamentarias de Chile

El próximo domingo 16 de noviembre se realizarán las elecciones en Chile. De acuerdo al Servicio Electoral de Chile (Servel), más de 15,7 millones de chilenos y chilenas deberán elegir nuevos representantes para varios cargos. ¿Qué se vota en estos comicios?

En las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo los ciudadanos de Chile deberán votar un nuevo presidente, y además, se renovará toda la Cámara de Diputados y 23 senadores.

Solo algunas regiones chilenas votarán para renovar parte del Senado

El nuevo jefe de Estado y su vicepresidente serán elegidos por votación directa. Si ninguno de los candidatos obtiene más de la mitad de los votos se realizará un balotaje el 14 de diciembre. El cargo dura cuatro años y no puede ser reelegido para el período inmediatamente siguiente.

La presidenta del Consejo Directivo del Servel, Pamela Figueroa, explicó en una rueda de prensa que el padrón definitivo de la elección presidencial y de las elecciones parlamentarias es de 15.618.167 electores en territorio chileno, 160.935 en el exterior, lo suma un total de 15.779.102 electores.

Quiénes son los principales candidatos a presidente de Chile 2025

Este año las elecciones están polarizadas. Los principales candidatos que se disputan la Presidencia chilena son la socialista Jeannete Jara, representante del oficialismo, y el conservador José Antonio Kast. Las encuestas ubican a la líder del Partido Comunista la como favorita, aunque sin el porcentaje suficiente para triunfar en primera vuelta. Mientras que Kast, republicano y ultraconservador se posiciona detrás con altas posibilidades de imponerse en un eventual balotaje.

Detrás, entre los candidatos más destacados, se ubican el libertario Johannes Kaiser y la candidata de la derecha tradicional Evelyn Matthei, junto a otros cuatro postulantes que apenas superan el 2% de intención de voto.

Cómo es la elección parlamentaria: quiénes votan senadores

La elección para renovar senadores y diputados también será de forma directa. La Cámara de Diputados se renueva por completo cada cuatro años, aunque los legisladores pueden ser reelegidos dos periodos adicionales.

Mientras que renovarán parte del Senado. En sí, el cargo de los senadores dura ocho años y se renuevan alternadamente cada cuatro años. En las elecciones del 16 de noviembre deberán renovar senadores las regiones de: