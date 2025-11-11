Chile vota presidente el domingo 16 de noviembre.

Este domingo Chile se prepara para una elección que definirá al sucesor de Gabriel Boric. El 16 de noviembre competirán ocho candidatos por la presidencia, pero la disputa se centra entre Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario y militante del Partido Comunista, y José Antonio Kast, representante de la extrema derecha que reivindica la herencia pinochetista y fundador del Partido Republicano.

Además de elegir al nuevo presidente, los chilenos votarán por la renovación parcial del Congreso. De acuerdo al Servicio Electoral del país trasandino, más de 15,7 millones de ciudadanos están habilitados para votar. Según las encuestas, Jara sería la más votada en primera vuelta, superando a Kast. Sin embargo, el desempeño del resto de los candidatos será clave en el resultado final.

¿Qué dicen las encuestas en Chile?

Un sondeo publicado el 26 de octubre por Plaza Pública Cadem, Jara obtendría el 30% de los votos, y Kast se quedaría con el 22%, lo que marca una diferencia de ocho puntos. Sin embargo, para quedarse con la victoria en primera vuelta se requiere un porcentaje del 50%.

Detrás de los candidatos principales se ubican Kaiser con el 15%; Matthei con 14%; Parisi con 12%; Mayne-Nicholls llegaría al 5%; y Artés y Enríquez-Ominami alcanzarían un 1%. Por otra parte, la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) difundida el 27 de octubre mostró un escenario más parejo.

La exministra de Boric encabeza la intención de voto para la primera vuelta con un 25%, seguida por Kast con un 23% y Matthei con un 12%. Sin embargo, en el eventual balotaje, la ventaja se inclina hacia la derecha, Jara perdería tanto frente a Kast, por 41% a 33%, como frente a Matthei, por 37% a 33%.

Detrás, en primera vuelta, se posicionan Matthei con el 13%, Parisi con el 8%, Kaiser con el 6%, mientras que Mayne-Nicholls y Enríquez-Ominami registran un 2% cada uno, y Artés no alcanza porcentajes significativos. Cabe recordar que en la segunda vuelta presidencial del 2021, Gabriel Boric obtuvo el 55,87% frente al 44,13% de Kast, quien este domingo intentará nuevamente ser presidente.

Elecciones presidenciales en Chile 2025: ¿quiénes son los candidatos?

Entre los candidatos a la elección presidencial 2025 en Chile, se encuentran la exministra de Sebastián Piñera, Evelyn Matthei, de la UDI; y el economista Franco Parisi, del Partido de la Gente. También participan el diputado ultraderechista Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario; el periodista y dirigente deportivo Harold Mayne-Nicholls, como independiente; el político Marco Enríquez-Ominami, independiente; y el profesor Eduardo Artés, del Partido Comunista Acción Proletaria (PCAP).