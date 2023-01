Reunión de cancilleres: Brasil y Venezuela lograron su encuentro

Los cancilleres de ambos países anunciaron la normalización de las relaciones diplomáticas bilaterales y la incorporación del embajador venezolano en Brasil, lo que había sido suspendido durante la gestión de Bolsonaro.

Los cancilleres de Brasil y Venezuela, Mauro Vieira e Yvan Gil Pinto, se reunieron este lunes en el marco de la visita que hacen ambas delegaciones para participar de la VII Cumbre de Jefes y Jefas de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realizará este martes en el Hotel Sheraton. "El encuentro se enmarca en el contexto de la normalización de las relaciones diplomáticas entre Brasil y Venezuela, tras el reciente anuncio de la reapertura de la embajada de Brasil en Caracas, cerrada desde abril de 2020", publicó en su cuenta de Twitter el representante de Itamaraty.

Para la tarde de este lunes, en realidad, estaba prevista una reunión entre los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva y Nicolás Maduro, pero se suspendió luego que el Gobierno venezolano anunciara la suspensión de la visita del venezolano, quien denunció un "plan elaborado en el seno de la derecha neofascista" que buscaba "perturbar los efectos positivos de tan importante cita regional".

Además, según informó, que durante la conversación ambos diplomáticos "anunció la incorporación del nuevo embajador de Venezuela en Brasilia, Manuel Vadell", lo que estuvo suspendido durante los últimos años en Brasil por decisión del mandatario Jair Bolsonaro. "Los ministros también trataron temas de interés regional, como la Celac".

Aunque aún no se conocen los detalles de lo que se discutió en la reunión, uno de los puntos obligados sin dudas es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas que ordenó Lula ni bien asumió su tercer mandato, el 1 de enero pasado. Este lunes, el flamante presidente brasileño reiteró su decisión y le respondió a los cuestionamientos desde la prensa: "Veo que muchos le piden comprensión a Maduro, pero se olvidan que se hicieron cosas abominables para la democracia como reconocer a un tipo que no era presidente, que no había sido elegido como presidente, Guaidó. Este hombre ejerció varios meses el cargo de presidente sin ser presidente. Hasta se le dio la garantía de las reservas de oro de venezuela en Reino Unido".

"Entonces, me pregunto: ¿quién está equivocado? Primero, hay que permitir muy tranquilamente que la autodeterminación de los pueblos sea respetada en todos los países. Así como estoy en contra de la ocupación territorial rusa de Ucrania, estoy en contra de muchas injerencias en el proceso de Venezuela. el problema de los venezolanos se va a solucionar con diálogo, no con un bloqueo o amenazas de ocupación. Brasil va a restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela y restableceremos la relación civilizada entre dos Estados autónomos, libres e independientes", continuó.

"Y siempre que se deba hacer una crítica a un compañero...yo en vez de criticar prefiero dar un consejo. Lo que quiero para Brasil también lo quiero para Venezuela: respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos", concluyó.

Ofensiva opositora contra Maduro

Especialmente desde el PRO, denunciaron la llegada para la cumbre de la Celac de Maduro y también del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel; y de Nicaragua, Daniel Ortega. Dirigentes opositores incluso presentaron una denuncia penal que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, de vacaciones hasta fin de mes, y a cargo por la feria, de Sebastián Ramos y de la fiscalía de Gerardo Pollicita. En las últimas horas del domingo, el juez habilitó la feria judicial y le dio intervención a Pollicita. La denuncia continuará su recorrido judicial. La demanda fue oficialmente presentada por el "Foro Argentino por la Democracia en la Región" (FADER) y encabezada por Wolff, que estuvo acompañado por les diputades la radical Karina Banfi; de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y la macrista, Sabrina Ajmechet.

También líderes opositores habían pedido la detención en el país de Maduro cuando se creía que vendría a la cumbre de la Celac, pese a que no existe una orden de captura internacional sobre su persona.