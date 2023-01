Maduro no viene a la CELAC, en su lugar estará el canciller

Lo confirmó el Ministerio de Comunicación e Información, que denunció posibles agresiones por parte de "la derecha neofascista". Lo reemplaza Yván Gill Pinto. Lula esperaba tener un encuentro con él esta tarde.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, canceló a último momento su viaje a la Argentina para participar de la VII Cumbre de Jefes y Jefas de Estados de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se realizará este martes y espera contar con la presencia de más de una docena de mandatarios y representantes de al menos 34 países. "En las últimas horas hemos sido informados, de manera irrebatible, de un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de agresiones en contra de nuestra delegación encabezada por el Presidente", denunció en un comunicado el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (MIPPCI).

El Gobierno de Venezuela decidió que, en lugar de Maduro, asista al encuentro el canciller, Yván Gil Pinto, que llegó este mediodía a Buenos Aires. En el comunicado, señaló que los grupos de la "derecha neofascista" pretenden montar un "show deplorable, a fin de perturbar los efectos positivos de tan importante cita regional, y así contribuir a la campaña de descrédito -ya fracasada- que se ha emprendido contra nuestro país desde el Imperio Norteamericano".

Según explicó el ministerio, la "decisión responsable" se tomó con el fin de aportar a la "culminación exitosa de la Cumbre". Por eso, agradeció al presidente Alberto Fernández por la invitación y agregó: "El Gobierno reafirma, una vez más, ante los países miembros de la CELAC y ante nuestros pueblos el compromiso inquebrantable de impulsar la unidad e integración como camino fundamental hacia la independencia y desarrollo de nuestra región".

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tenía confirmado para esta tarde a las 15 un encuentro con Maduro. En ese marco, es que durante la conferencia de prensa que dieron junto con Fernández, dijo: "No tengo noticias de que el presidente Maduro no venga, pero no sé qué hará".

“Sobre Venezuela, lo que puedo decir es que el presidente Lula quiere resaltar el papel constructivo que la región puede desempeñar para Venezuela, específicamente, América del Sur”, declaró el viernes pasado desde Brasilia el secretario para las Américas de la Cancillería brasileña, Michel Arslanian Neto, al referirse a los objetivos de la reunión.

¿Quién es Yván Gil Pinto?

Gil Pinto arribó en un Lear Jet 60, matrícula LV CCO, luego de partir desde Caracas y hacer una escala en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Junto con él viajaron, al menos, tres diplomáticos más. El funcionario asumió a principios de enero y es el cuarto ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela desde 2021, precedido por Jorge Arreaza. Es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Central de Venezuela, la principal casa de estudios del país. Desde 2017, se desempeña en cargos diplomáticos en Europa y, en octubre de 2021 fue designado encargado de negocios de Venezuela ante la Unión Europea. Además, fue presidente de la Corporación de Desarrollo Agrícola y ministro de Agricultura y Tierras en dos ocasiones durante el Gobierno de Maduro.