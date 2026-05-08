Cancelan en Colombia partido de Libertadores entre Medellín y Flamengo por desórdenes de aficionados

Un aficionado del Independiente Medellin ingresa al campo de juego con una bengala

El partido de vuelta por el Grupo A de la Copa Libertadores de ‌América entre Independiente ‌Medellín y Flamengo fue cancelado el jueves por los desórdenes registrados en una de las tribunas del estadio en donde el equipo colombiano recibía al club brasileño, informó la Confederación Sudamericana de Fútbol.

"El encuentro entre DIM y Flamengo ​fue cancelado", anunció ⁠la Conmebol en la cuenta de X ‌de la Copa Libertadores.

La decisión del ⁠organismo rector del fútbol sudamericano ⁠implica la posibilidad de que los tres puntos sean otorgados al equipo brasileño, que se imponga ⁠una sanción económica al equipo colombiano, además ​de la eventual suspensión del ‌estadio para partidos internacionales en ‌el futuro.

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Recién iniciado el partido en el ⁠estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, los seguidores del equipo local comenzaron a protestar usando bengalas, pólvora y artefactos explosivos, ​que además ‌de ruido, provocaron columnas de humo que redujeron la visibilidad, por lo que el árbitro central, Jesús Valenzuela, pidió a los jugadores abandonar el campo y ⁠refugiarse en los camerinos.

Los hinchas del Independiente Medellín protestaron contra los directivos y los jugadores en medio del mal momento del equipo, que el fin de semana perdió 2-1 con Águilas Doradas y quedó eliminado de los playoffs de la liga ‌colombiana, a los que avanzaron los ocho mejores equipos del Torneo Apertura.

Algunos aficionados lanzaron objetos desde la tribuna norte, otros intentaron invadir el terreno de juego, derribar vallas y prender fuego a ‌las sillas, lo que obligó a la intervención de los bomberos.

"Que se vayan todos y que no quede ‌ni uno ⁠solo", gritaron los seguidores del equipo local desde las tribunas en medio ​de la protesta.

La policía asumió el control del estadio, que lentamente fue evacuado tras los desórdenes.

Con información de Reuters